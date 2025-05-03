Тиск Росії на полі бою, просування ворога на Торецькому напрямку: огляд фронту від ISW

Російські сили продовжують наступати на фронті, намагаючись вибити ЗСУ із позицій. Аналітики Інституту вивчення війни розповіли про зміни на лінії фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW. Дивіться також У Криму лунають потужні вибухи, окупанти перекрили міст Яка ситуація на фронті В Курській області тривали обмежені бої, але російські війська не просувалися вперед.

тривали обмежені бої, але російські війська не просувалися вперед. Бої продовжувалися і на північному заході Бєлгородської області , але російська армія не просувалася вперед.

, але російська армія не просувалася вперед. Ворог продовжив наступальні операції на півночі Сумської області та на Харківському напрямку , однак не просунувся вперед.

та на , однак не просунувся вперед. Агресор продовжив наступальні операції на Куп'янському напрямку , але підтвердженого прогресу не досяг.

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, але не просунулися вперед. Армія противника продовжила наступальні операції і на Лиманському напрямку та поблизу Часового Яру , але підтвердженого прогресу не досягла.

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, але підтвердженого прогресу не досягли. Ворог продовжував наступати на напрямку Великої Новосілки , але не просунувся вперед.

, але не просунувся вперед. Російські війська 2 травня провели обмежені наступальні операції на схід від Гуляйполя поблизу Червоного.

Армія ворога також нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 квітня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Малих Щербак (на захід від Оріхова).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 квітня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Малих Щербак (на захід від Оріхова). 1 та 2 травня російські війська провели обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.