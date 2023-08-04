Вибухи в Криму, атака морських дронів у Росії: хронологія 527 дня війни

Сили оборони дають відсіч ворогові вже 527 день. Ворог зазнає чималих втрат, проте й далі продовжує кровопролитну війну.

Про боротьбу українців проти агресора, воєнні злочини російських терористів і ситуацію на фронті – розповідає 24 Канал.

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Згодом про вибухи почали повідомляти й в Краснодарському краї. Російські телеграм-канали повідомляють, що Новоросійськ буцімто атакували морські дрони.

Вибухи у Новоросійську – більше у галереї

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що чули у Феодосії звук, схожий на гул безпілотника. Після цього почалися вибухи та, ймовірно, працювала російська ППО.

Вибухи у Феодосії: дивіться відео

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія прагне придбати артилерійські снаряди у Північної Кореї. Про це свідчать розвіддані США.Україна почала переговори зі США щодо гарантій безпеки. За словами Андрія Єрмака, відповідні гарантії безпеки посилять прогрес нашої держави на шляху до майбутнього членства в ЄС та НАТО.У ніч проти 4 серпня ворог вкотре обстріляв Херсон. Росіяни поцілили у торговельний центр, а також — медзаклад. За попередньою інформацією ОВА, уночі минулося без постраждалих.

Наслідки обстрілу Херсона у ніч на 4 серпня: дивіться відео