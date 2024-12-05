Десятки запеклих боїв, найгарячіше – на Курахівському напрямку: ситуація на фронті 5 грудня

23:37

За 5 грудня на фронті сталося 170 бойових зіткнень. Також Росія завдала ударів 4 ракетами, 599 дронами-камікадзе та загалом 3,2 тисячі разів обстріляла позиції ЗСУ та мирні населені пункти.