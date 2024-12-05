Десятки запеклих боїв, найгарячіше – на Курахівському напрямку: ситуація на фронті 5 грудня
5 грудня 2024, 23:37Читать новость на русском
За 5 грудня на фронті сталося 170 бойових зіткнень. Також Росія завдала ударів 4 ракетами, 599 дронами-камікадзе та загалом 3,2 тисячі разів обстріляла позиції ЗСУ та мирні населені пункти.
Дані наведені станом на 22:00. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на фронті
- На Харківському напрямку було відбито одну атаку неподалік Тихого. Також росіяни здійснили авіаудар в районі Круглого.
- 5 спроб ворога просунутися було на Куп'янському напрямку – неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки. Всі атаки вже відбито.
- На Лиманському напрямку 15 разів Росія атакувала в районах Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського, Дружелюбівки, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Одна атака наразі ще триває.
- На Краматорському напрямку було 5 бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.
- Наразі триває одне боєзіткнення на Торецькому напрямку поблизу Торецька, а 5 штурмів ЗСУ уже зупинили в районах Торецька та Неліпівки.
- Також 37 разів Росія намагалася вклинитися в оборону української армії на Покровському напрямку: були атаки поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. 36 наступальних дій ворога зупинено, ще одна атака триває.
- На Курахівському напрямку були атаки поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. Наразі ЗСУ відбили всі 47 атак Росії.
- На Времівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак біля Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки.
- ЗСУ також відбили атаку російської армії в напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку.
- На Придніпровському напрямку росіяни атакували українські позиції 3 рази та отримали жорстку відсіч.
- У Курській області було 15 боєзіткнень та ще понад 450 обстрілів населених пунктів та позицій ЗСУ.