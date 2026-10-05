ЗСУ просуваються під Лиманом, а росіяни наступають без результатів: огляд фронту від ISW

Протягом 3 та 4 жовтня бої точились на різних ділянках та напрямках фронту. Українські війська покращили свої позиції на Борівському напрямку та просунулися в тактичному районі Лимана.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Аналітики повідомили, що на Сумщині російські війська проводили обмежені наступальні операції на Півночі області, але не просунулись. Російські джерела можуть перебільшувати присутність окупантів у Покровці, але відеозаписи свідчать про незначну кількість росіян там.

На Харківщини противник спробував проникнути на українські позиції, але безуспішно. Зокрема, геолокаційні кадри свідчать, що російські військові нещодавно просунулися вздовж залізниці на Південь від Козачої Лопані.

Аналітики звернули увагу на фейкове повідомлення міноборони Росії, яке стверджувало про нібито оточення українських сил на північний схід від Харкова.

ISW не виявив жодних доказів, які б вказували на будь-яке оточення українських військ у цьому районі, і оцінює ці заяви як частину російських зусиль, спрямованих на перебільшення російських просувань та відволікання уваги від успіхів України на полі бою,

– заявили в Інституті.

На північний схід від Великого Бурлука окупанти також проводили обмежені наступальні операції, але не просунулися.

У районі Куп'янська росіяни без просування наступали в місті та на південний схід від нього. Водночас ЗСУ контратакували на Північ від Куп'янська.

Зміни на фронті від 3 та 4 жовтня / ISW

На Борівському напрямку Сили оборони могли покращити свої позиції на північний схід та південний схід від Борової. Російські війська утримують позиції приблизно за кілометр від Борівської Андріївки. Це може свідчити про відтіснення окупантів на Північ і Захід від околиць населеного пункту, вважають аналітики.

На Лиманському напрямку оборонці продовжують відтісняти росіян. За даними українського військового оглядача, ЗСУ просунулися до Зарічного та Мирного, а також на схід до берега річки Жеребець між Ямполівкою та Зарічним. Водночас бої за Мирне та Зарічне тривають.

До того ж українські військові зачистили район Лимана від більшості російських диверсійних груп.

На Схід від Слов'янська останніми днями російська армія атакувала поблизу Кривої Луки та в напрямку Миколаївки. Просування окупантів не підтверджено.

У Костянтинівці російські війська нещодавно намагалися проникнути до українських позицій. Однак українські військові завдали удару по російських позиціях у північній частині міста.

Росіяни також безрезультатно наступали в районі Добропілля, на південний схід від Олександрівки, на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області.

На Новопавлівському та Херсонському напрямках ані російські, ані українські джерела не повідомляли про наземну активність.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку 2026 року під час двох наступальних операцій Україна звільнила понад 700 та до 140 квадратних кілометрів території відповідно. Друга операція під назвою "Вівальді" ще триває, але вже суттєво виснажила російські війська.