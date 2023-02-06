Під Бахмутом "вагнерівці" не взаємодіють з мобілізованими росіянами: головне з Генштабу
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
В Україні досі залишається високою загроза нових російських авіаційних та ракетних ударів. А на Донбасі ворог намагається наступати на 5 напрямках.
Так, станом на ранок 6 лютого окупанти зосереджуються на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. До речі, на Бахмутському напрямку ворог обстріляв 25 районів населених пунктів.
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Що відбувається поблизу Бахмута
Під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед російських окупантів та найманців ПВК "Вагнера".
Скільки атак ворога відбили ЗСУ
За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.
Окупанти б’ють по Україні
Ворог завдав 4 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Донеччині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. На жаль, внаслідок цього є загиблі та поранені.
Яка ситуація на фронті
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних ворожих угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Бударки і Рублене Харківської області.
- На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Піщане, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва – Луганської.
- На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали понад 25 районів населених пунктів, серед них – Спірне, Білогорівка, Миколаївка, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Тарасівка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.
- На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне на Донеччині.
- На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 30 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.
- На Херсонському напрямку обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Іванівка, Микільське, Чорнобаївка, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом, майже 20 населених пунктів.
Загарбники зазнають шалених втрат на війні
У населеному пункті Василівка Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених своїх військовослужбовців. Прийом дітей до лікарні припинено.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.
Нагадаємо, що ЗСУ вже ліквідували 131 290 загарбників. Втрати ворога у техніці:
- танків – 3 220;
- бойових броньованих машин – 6 405;
- артилерійських систем – 2 226;
- РСЗВ – 460;
- засобів ППО – 227;
- літаків – 294;
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
- крилатих ракет – 796 кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 091;
- спеціальної техніки – 203.