7 жовтня, 07:57
ЗСУ просунулися на Запоріжжі – чи мають успіхи росіяни: звіт та карти ISW
В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 6 жовтня. Аналітики також оновили карти бойових дій.
Про це повідомляє ISW.
Яка ситуація на фронті
- 5 та 6 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області, проте не досягли підтвердженого просування.
- 6 жовтня на півночі Харківської області значної активності не спостерігалося.
- Російські військові блогери стверджували, що 6 жовтня російські війська продовжували наступ на напрямку Великого Бурлука, а українські сили здійснювали контратаки в цьому районі, однак ISW не зафіксував доказів просування російських військ.
- Останні повідомлення свідчать про посилення бойових дій російських військ у самому Куп'янську-Вузловому та поблизу нього.
- Нещодавні успіхи українських військ на північ і північний схід від Лимана в межах операції "Вівальді", ймовірно, спричиняють ланцюгові наслідки для російських операцій на напрямку Борової. Російські сили мають труднощі з відбиттям українських контратак на південний схід від Борової (поблизу населених пунктів Колодязі, Мирне, Іванівка та Новолюбівка) і в напрямку річки Жеребець (поблизу Греківки, Новомиколаївки та Катеринівки).
- 5 та 6 жовтня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Лимана, а також на північний захід, північний схід, схід, південний захід і південь від нього, проте не досягли просування. Джерело, що висвітлює діяльність російського Західного угруповання військ, повідомило, що українські сили намагаються просунутися в напрямку Ямполя (на південний схід від Лимана) через район поблизу Мирного (на північний схід від Лимана) та вздовж річки Жеребець, використовуючи яри, лісосмуги й особливості рельєфу для укриття та маскування. Другий допоміжний напрямок російських зусиль – просування до "поясу фортець" зі сходу.
- Російський "воєнкор" заявив, що українські сили намагаються проникнути в Рай-Олександрівку, що на схід від Слов'янська, і стверджував, що російські війська нібито знищили всі українські групи, які намагалися проникнути в населений пункт, попри наявність доказів того, що українські сили контролюють його. Начальник штабу та заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Петро Горбатенко 19 вересня заявив, що українські сили зачистили Рай-Олександрівку; ISW також зафіксував свідчення того, що українські сили проводять контрнаступальні дії на схід від Слов'янська.
- 5 та 6 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на схід від Краматорська, поблизу Тихонівки, але не просунулися вперед.
Ситуація на фронті / ISW
- Повідомляється, що українські сили розширюють зону своїх контратак на Костянтинівському напрямку. Пов'язаний із Кремлем "воєнкор" заявив 5 жовтня, що на початку жовтня українські сили нібито розпочали контратаки в напрямку Русиного Яру. Окрім того, українські сили нещодавно розпочали контратаки й на інших ділянках цього напрямку. В ISW зазначили, що повідомлення про українські контратаки поблизу Русиного Яру свідчать про те, що українські війська ще більше розширюють зону своїх операцій, ймовірно, завдяки нещодавній реорганізації української командної структури в Донецькій області.
- Нещодавно російські війська провели місії з інфільтрації в межах та на південь від Добропілля на тлі продовження посилених російських наступальних операцій на південь від міста.
- Російські війська, ймовірно, намагаються просуватися на північ від Покровська до південної околиці Добропілля, щоб зосередити людські сили для майбутнього наступального наступу на місто.
- 6 жовтня на Новопавлівському напрямку значної активності не спостерігалося.
- Російські війська поки що не здійснюють механізованих штурмів на Олександрівському напрямку, але сезонні зміни можуть незабаром змінити тактику росіян.
- Українські сили нещодавно просунулися або утримали позиції в західній частині Запорізької області. Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 5 жовтня, українські сили утримують позиції на південний схід від Новоселівки (на захід від Оріхова) – у районах, де, за твердженнями російських джерел, раніше перебували російські війська.
- Унаслідок українських ударів обвалився ключовий міст, що з'єднує окуповану частину Херсонської області з Кримом. Йдеться про Чонгарський міст. На знімках від 26 вересня видно три великі пробоїни в мосту, а на знімках від 30 вересня зафіксовано його обвал.
Нагадаємо, що повністю обвалився один із прольотів цього моста. Це спричинило логістичний колапс для російського військового транспорту на Півдні.