ЗСУ просунулися на Запоріжжі – чи мають успіхи росіяни: звіт та карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 6 жовтня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW. Яка ситуація на фронті 5 та 6 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області , проте не досягли підтвердженого просування.

, проте не досягли підтвердженого просування. 6 жовтня на півночі Харківської області значної активності не спостерігалося.

значної активності не спостерігалося. Російські військові блогери стверджували, що 6 жовтня російські війська продовжували наступ на напрямку Великого Бурлука , а українські сили здійснювали контратаки в цьому районі, однак ISW не зафіксував доказів просування російських військ.

, а українські сили здійснювали контратаки в цьому районі, однак ISW не зафіксував доказів просування російських військ. Останні повідомлення свідчать про посилення бойових дій російських військ у самому Куп'янську-Вузловому та поблизу нього.

та поблизу нього. Нещодавні успіхи українських військ на північ і північний схід від Лимана в межах операції "Вівальді", ймовірно, спричиняють ланцюгові наслідки для російських операцій на напрямку Борової . Російські сили мають труднощі з відбиттям українських контратак на південний схід від Борової (поблизу населених пунктів Колодязі, Мирне, Іванівка та Новолюбівка) і в напрямку річки Жеребець (поблизу Греківки, Новомиколаївки та Катеринівки).

. Російські сили мають труднощі з відбиттям українських контратак на південний схід від Борової (поблизу населених пунктів Колодязі, Мирне, Іванівка та Новолюбівка) і в напрямку річки Жеребець (поблизу Греківки, Новомиколаївки та Катеринівки). 5 та 6 жовтня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Лимана , а також на північний захід, північний схід, схід, південний захід і південь від нього, проте не досягли просування. Джерело, що висвітлює діяльність російського Західного угруповання військ, повідомило, що українські сили намагаються просунутися в напрямку Ямполя (на південний схід від Лимана) через район поблизу Мирного (на північний схід від Лимана) та вздовж річки Жеребець, використовуючи яри, лісосмуги й особливості рельєфу для укриття та маскування. Другий допоміжний напрямок російських зусиль – просування до "поясу фортець" зі сходу.

, а також на північний захід, північний схід, схід, південний захід і південь від нього, проте не досягли просування. Джерело, що висвітлює діяльність російського Західного угруповання військ, повідомило, що українські сили намагаються просунутися в напрямку Ямполя (на південний схід від Лимана) через район поблизу Мирного (на північний схід від Лимана) та вздовж річки Жеребець, використовуючи яри, лісосмуги й особливості рельєфу для укриття та маскування. Другий допоміжний напрямок російських зусиль – просування до "поясу фортець" зі сходу. Російський "воєнкор" заявив, що українські сили намагаються проникнути в Рай-Олександрівку, що на схід від Слов'янська , і стверджував, що російські війська нібито знищили всі українські групи, які намагалися проникнути в населений пункт, попри наявність доказів того, що українські сили контролюють його. Начальник штабу та заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Петро Горбатенко 19 вересня заявив, що українські сили зачистили Рай-Олександрівку; ISW також зафіксував свідчення того, що українські сили проводять контрнаступальні дії на схід від Слов'янська.

, і стверджував, що російські війська нібито знищили всі українські групи, які намагалися проникнути в населений пункт, попри наявність доказів того, що українські сили контролюють його. Начальник штабу та заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Петро Горбатенко 19 вересня заявив, що українські сили зачистили Рай-Олександрівку; ISW також зафіксував свідчення того, що українські сили проводять контрнаступальні дії на схід від Слов'янська. 5 та 6 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на схід від Краматорська, поблизу Тихонівки, але не просунулися вперед. Ситуація на фронті / ISW Повідомляється, що українські сили розширюють зону своїх контратак на Костянтинівському напрямку . Пов'язаний із Кремлем "воєнкор" заявив 5 жовтня, що на початку жовтня українські сили нібито розпочали контратаки в напрямку Русиного Яру. Окрім того, українські сили нещодавно розпочали контратаки й на інших ділянках цього напрямку. В ISW зазначили, що повідомлення про українські контратаки поблизу Русиного Яру свідчать про те, що українські війська ще більше розширюють зону своїх операцій, ймовірно, завдяки нещодавній реорганізації української командної структури в Донецькій області.

. Пов'язаний із Кремлем "воєнкор" заявив 5 жовтня, що на початку жовтня українські сили нібито розпочали контратаки в напрямку Русиного Яру. Окрім того, українські сили нещодавно розпочали контратаки й на інших ділянках цього напрямку. В ISW зазначили, що повідомлення про українські контратаки поблизу Русиного Яру свідчать про те, що українські війська ще більше розширюють зону своїх операцій, ймовірно, завдяки нещодавній реорганізації української командної структури в Донецькій області. Нещодавно російські війська провели місії з інфільтрації в межах та на південь від Добропілля на тлі продовження посилених російських наступальних операцій на південь від міста.

на тлі продовження посилених російських наступальних операцій на південь від міста. Російські війська, ймовірно, намагаються просуватися на північ від Покровська до південної околиці Добропілля, щоб зосередити людські сили для майбутнього наступального наступу на місто.

до південної околиці Добропілля, щоб зосередити людські сили для майбутнього наступального наступу на місто. 6 жовтня на Новопавлівському напрямку значної активності не спостерігалося.

значної активності не спостерігалося. Російські війська поки що не здійснюють механізованих штурмів на Олександрівському напрямку , але сезонні зміни можуть незабаром змінити тактику росіян.

, але сезонні зміни можуть незабаром змінити тактику росіян. Українські сили нещодавно просунулися або утримали позиції в західній частині Запорізької області . Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 5 жовтня, українські сили утримують позиції на південний схід від Новоселівки (на захід від Оріхова) – у районах, де, за твердженнями російських джерел, раніше перебували російські війська.

. Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 5 жовтня, українські сили утримують позиції на південний схід від Новоселівки (на захід від Оріхова) – у районах, де, за твердженнями російських джерел, раніше перебували російські війська. Унаслідок українських ударів обвалився ключовий міст, що з'єднує окуповану частину Херсонської області з Кримом. Йдеться про Чонгарський міст. На знімках від 26 вересня видно три великі пробоїни в мосту, а на знімках від 30 вересня зафіксовано його обвал. Нагадаємо, що повністю обвалився один із прольотів цього моста. Це спричинило логістичний колапс для російського військового транспорту на Півдні.