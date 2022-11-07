Підготовка до вуличних боїв у Херсоні, тортури над цивільними: головне зі зведення Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти станом на 7 листопада продовжують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Крім того, вони тероризують цивільне населення України.
Ворожі війська намагаються утриматися на захоплених територіях. Що відбувається на головних напрямках фронту – читайте далі.
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Окупанти шукають коригувальників вогню ЗСУ
В окупованій Каховці, що у Херсонській області, росіяни шукають диверсійні групи та коригувальників вогню ЗСУ. Затриманих людей вивозять у Горностаївку й тортурами намагаються вибити якусь інформацію. Аналогічні дії окупанти скоюють у населених пунктах Борівське та Щедрищеве у Луганській області.
Масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку,
– розповіли у Генштабі.
У Херсоні російські військові переодягають в цивільне й займають приміщення місцевих мешканців. Вони укріплюють позиції всередині й готуються до ведення вуличних боїв. Паралельно пропагандисти готують матеріали про те, як українські військові буцімто "нищать мирне населення".
Де ЗСУ відбили атаки ворога
Упродовж минулої доби росіяни наступали біля Ямполя, Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Павлівки, Водяного, Новомихайлівки, що у Донецькій області та біля Білогорівки на Луганщині. На щастя, наші відважні воїни справилися з наступами й відбили ворога.
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Генштабу вдалося розвідати втрати ворога у результаті ударів ЗСУ впродовж останніх днів:
- у Горлівці під удар потрапило скупчення російської техніки. 5 машин знищені, а 4 – пошкоджені;
- біля Майорська окупанти щодня втрачають до 30 бійців вбитими й 120 – пораненими;
- у Лисичанську ЗСУ ліквідували понад 30 бійців батальйону "Ахмат" та поранили близько 15 осіб.
За минулу добу українська авіація атакувала 20 районів зосередження особового складу й техніки ворога, 2 позиції ППО і 5 ворожих БпЛА. Водночас артилерія уразила 2 ворожі пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів тощо.
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