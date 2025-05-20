На голову падали міни, а він вдарився об дерево, – боєць пригадав смішну історію з евакуації

Брати Яковлеви виконують бойові завдання на фронті. Також вони публікують контент у своїх соцмережах про реалії життя військових на службі. Снайпери мають багато цікавих історій.

Зокрема, снайпери, військовослужбовці ЗСУ Кирило та Данило Яковлеви розповіли 24 Каналу про те, як їхній побратим вдарився головою об дерево. Це було під час евакуації.

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"Йому стало погано. Потрібно було його відвести до автівки. Ми пішли вночі по лісу. Це було в Куп'янську. Падали міни, горів ліс, був дим, було важко дихати. Було важко вийти, ми постійно блукали, бо ми там ходили вперше чи вдруге. Думали, що наші хлопці з іншого підрозділу нас застрелять. Тому ми там співали гімн на весь ліс, є відео", – пригадав Кирило Яковлев.

Вони зазначили, що це була справжня ситуація. Вони йшли по лісу, а їх запитали, хто йде. Вони почали казати все, зокрема, називати слова "Укрзалізниця", "паляниця", співати гімн України. За словами Данила Яковлева, було 3 секунди, щоб щось відповісти, щоб українські бійці зрозуміли, що це йдуть не росіяни.

Снайпери вели свого побратима, дійшли до машини. Він зняв бронежилет і шолом, спотикнувся та вдарився головою об дерево. Він сказав, що йому болить голова.

Ми перепитуємо, що трапилось. Він знову: "Головою вдарився". Просто це настільки смішно, що він був кілька діб на позиціях, де падали гради, міни. Там наші побратими отримали поранення: хтось рук, хтось ніг. По-різному. Дрони літали. Потім ми виходили з лісу, міни прилітали. Є відео, як осколки падають нам на голову. Або гілля якесь. І він вже дійшов в безпечне місце і просто вдарився нормально так головою,

– сказав Кирило Яковлев.

Вони зауважили, що це був смішний момент, з якого вони посміялися, зокрема, зі своїм побратимом, з яким трапилась така ситуація. Однак головне, що він живий і здоровий, що у нього зараз все добре. Проте снайпери додали, що викладати таке в інтернет вже не варто, бо не всі зрозуміють.

До слова, Кирило та Данило Яковлеви назвали головну умову, як можна швидше перемогти. Вони наголошують на необхідності виконання громадянами свого обов'язку перед країною. Адже чим більше людей буде у війську, тим швидше будуть хороші результати, тому закликають не виправдовувати своє ухилення від служби.