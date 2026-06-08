ЗСУ перехоплюють ініціативу та можуть завершити війну: скільки часу та що для цього потрібно

Збройні Сили України потрохи здобувають перевагу на полі бою. Це дозволяє створити вигідні умови, аби врешті всадити Росію за стіл перемовин і вимагати від неї адекватності.

Наприклад, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів, що росіяни на фронті виявились не здатними захопити не лише Донецьку, а й Луганську область. Чинні та колишні військовослужбовці, військові експерти спеціально для 24 Каналу розібрали ситуацію на полі бою та перспективи для України.

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Чому можна говорити про перевагу ЗСУ на фронті?

Заступник командира Третього армійського корпуса Максим Жорін розповів, що оцінка та прогнозування ситуації на полі бою відбувається через 2 фактори. Перший – це просування ворога. Нині на ділянках фронту, де працює Третій армійський корпус, воно повністю зупинилось. На тих ділянках, де втрати за місяць могли сягати 70 кілометрів, ворог тепер або зовсім не просувається, або навіть втрачає території.

Зупинка ворога в межах Третього армійського корпуса відбулась повністю. У межах загальної смуги активної зони боєзіткнення вона майже зупинилась. Ще є ділянки, де ворог несуттєво, але просуватись може. Другий фактор оцінки – це втрати ворога. Вони зростають щоденно. Ба більше, вони зростають навіть зараз, коли ворог зупинився,

– зазначив заступник командира Третього армійського корпуса.

Він продовжив, що це відбувається завдяки технологічній перевазі з боку України. Саме ці 2 фактори дають можливість прогнозувати, що в разі втримання цієї динаміки й ініціативи, то за 6 – 9 місяців може статись критичний перелам у бік України. Досягнути цього можна завдяки впровадженню технологічних рішень на полі бою.

Жорін пояснив, чому можна говорити про перевагу ЗСУ на фронті: дивіться відео

Що задумали ЗСУ на Півдні?

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зауважив, що СОУ перебивають логістику росіян на Крим. Утім це не найголовніше, хоча там не вистачає бензину й не тільки його. Найголовніше, що перебивається логістика всьому південному угрупованню російських військ. Якщо залишити його без постачання боєкомплектів, харчів тощо, то їх можна буде звідти витискати без суворих штурмів.

"Або вони самостійно зроблять "жест доброї волі". Упродовж кількох днів став помітним цей перелом у війні. Усі побачили удари дронами по логістиці росіян, але всі чомусь пов'язали це з паливом у Криму. Це важливо, але це другорядне. Найголовніше, що ми залишаємо без постачання велике угруповання російських військ", – наголосив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, воювати без постачання дуже важко. І ЗСУ це добре, на жаль, знають, адже і їм узимку припинили постачання снарядів, щоб провести якусь ревізію в США. На 10 російських пострілів Україна мала 5. Втрачались території, бо відбиватись було нічим. Зараз росіяни можуть потрапити в цю пастку, й насправді в них немає ніякої протиотрути, вони не знають, що з цим робити.

Сазонов відповів, що задумали ЗСУ на Півдні: дивіться відео

Чи є шанс закінчити війну до осені?

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон висловив думку, що є відмінна перспектива закінчити війну до осені. Вибори в США в листопаді будуть вирішальними для Трампа. Зараз його політичні рейтинги та популярність надто низькі. Якщо нічого не зміниться, то його партію та його особисто чекає серйозний удар на виборах.

Однак він розуміє, якщо йому вдасться досягнути справедливого закінчення вогню в Україні до виборів, усе може змінитись. Тож, із боку США листопад виглядає як відмінний варіант. З боку України, те, що вона робить – правильно. Україна завдає глибоких ударів, створює проблеми російській економіці. Росія ж б'є по цивільних цілях,

– підкреслив полковник армії Великої Британії у відставці.

Він додав, що так діяв Асад у Сирії, й через це швидко втратив владу. Він убив понад 1,5 мільйона мирних жителів у Сирії. Потім він втратив владу в листопаді 2024 року. Путін бачив, як усе це відбувається, тож у нього може виникати відчуття дежавю. Якщо ситуація не зміниться, то припинення бойових дій до листопада здаються дуже реалістичними.

Геміш сказав, чи є шанс закінчити війну до осені: дивіться відео

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