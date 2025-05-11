Ворог накопичується на Куп'янському та активізувався на Лиманському напрямках: де ЗСУ складно

Росія накопичує свої сили на Куп'янському напрямку, щоб вести подальші бойові дії. Також ворог збільшив кількість наступальних дій на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментарі військовослужбовця 77 бригади ЗСУ Віктора Петровича та пресофіцера бригади НГУ "Рубіж" Максима Тарана в ефірі телемарафону та Київ24.

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ЗСУ притиснуті до річки Оскіл

Віктор Петрович, бригада якого дислокується південніше Куп'янська та ближче до Борової, розповів, що на Куп'янському напрямку ворог по кілька осіб іноді намагається проникнути на українські позиції.

Також там ситуація дуже складна, бо ЗСУ притиснуті до річки Оскіл. Якщо росіяни захоплять ще кілька кілометрів на цій ділянці фронту, то значно погіршиться логістика.

Росіянам не вдалося посунути наші позиції, нам вдається залишатися на лівому березі річки Оскіл. І нам не треба займати оборону суто по правому берегу, тому ворогу не вдається витіснити нас,

– додав військовий.

Росія хоче дійти до Слов'янська

Що ж до Лиманського напрямку, то там також збільшилася кількість наступальних дій окупантів. Місто Лиман для них є "воротами" до Слов'янська – "стратегічної та ідеологічної цілі", яку вони хочуть взяти.

Росіяни вважають Слов'янськ "місцем бойової слави" у 2014 році.

"За останні півтора місяця противник збільшив кількість резервних груп та ворожих штурмів на напрямку", – зазначив він.

Попри це, Сили оборони дають відсіч, і ворог майже не пересувається на цьому напрямку.