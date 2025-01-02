Окупанти активно штурмують на Покровському напрямку: карта бойових дій на 2 січня

Російська армія продовжує штурмувати позиції ЗСУ. Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 7 атак ворожих сил. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 16 разів. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки, Зеленого Гаю, Торського, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку противник атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Серебрянка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине.

Ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку загарбники, за підтримки авіації, здійснили 7 атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоєлизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Даченського та Нововасилівки.

ЗСУ зупинили 38 штурмових дій ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку захисники відбили 26 атак позицій наших військ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

Яка ситуація біля Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку російська армія здійснила 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара.

Попри активне застосування противником бомбардувальної авіації на Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили одну атаку ворожих сил поблизу населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі острова Забич.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 5 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційних удари, із застосуванням семи ракет та 32 керованих бомб, а також здійснив 356 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.