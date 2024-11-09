Напружені бої на Курахівському та Покровському напрямках: карта фронту 9 листопада

Російські війська тиснуть мало не на всіх ділянках фронту. Найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Впродовж минулої доби було зафіксовано 171 бойове зіткнення.

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Яка ситуація на фронті

Застосовуючи бомбардувальну авіацію на Харківському напрямку, ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

Окупанти атакують на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Піщаного та Берестового.

Росіяни штурмують на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки.

Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив десять атак неподалік населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка.

На Торецькому напрямку ворог застосовує авіацію: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке.

Окупанти тиснуть на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

Найважча ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопільського та Сухих Ялів.

Окупанти атакують на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Новоандріївки та Новоданилівки.

Росіяни штурмують на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації ворог тричі без успіху атакував позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.