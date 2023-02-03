Україні, можливо, доведеться відступити з Бахмута для наступу на Півдні, – Bloomberg

Світові експерти наголошують на тому, що зброї, яку Захід надає Україні, недостатньо для деокупації всіх територій. Темпи постачань недостатньо високі та, ймовірно, ЗСУ доведеться відступити з Бахмута.

Оцінки експертів перегукуються із попередженнями керівництва України про те, що найближчі кілька тижнів будуть особливо важкими для ЗСУ.

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Зброя Україні потрібна терміново та вже

Невдовзі українські захисники зіштовхнуться із 300 тисячами російських військовослужбовців уздовж лінії фронту, що значно більше, ніж під час початкового наступу у лютому 2022 року. Проте передові танки з Європи та США можуть не з'явитися на полі бою аж до пізньої весни через час, потрібний для доставки, навчання та будівництво ліній постачання.

Мобілізація військ, проведена президентом Володимиром Путіним, попри те, що вони були погано навчені та екіпіровані, зміцнила російські оборонні рубежі на всю зиму, а незабаром вони можуть бути кинуті в атаку,

– мовиться у статті.

Україні можливо доведеться вивести війська з Бахмута

Неназваний високопосадовець розповів, що США радять Києву виграти час, щоб дозволити прибути танкам та іншій зброї. Американські та європейські офіційні особи також повідомляють, що Україні можливо доведеться вивести війська з Бахмута, щоб зібрати ресурси для весняного наступу на Півдні країни.

Ситуацію ускладнює й те, що керівництво Росії почало враховувати помилки, яких вона припустилася на ранніх етапах військової кампанії. Ворог вивів техніку з районів, які перебувають в межах досяжності далекобійної артилерії ЗСУ і збудувала більше фортифікаційних споруд. Крім цього, тепер окупанти використовують коротші лінії матеріально-технічного постачання. Натомість використання ворогом більшої кількості живої сили змусить Київ витрачати більше боєприпасів в умовах їхнього дефіциту.