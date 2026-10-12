РФ провалює основне завдання на 2026 рік: генерал-лейтенант спрогнозував, що буде далі на фронті

Сили оборони України успішно стримують окупантів на фронті. Росії не вдається досягти своїх головних цілей на 2026 рік.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, найскладніша ситуація зараз біля Костянтинівки та на Добропільському напрямку.

Що планував ворог до кінця 2026 року?

Як наголосив Романенко, в Кремлі планували до кінця року повністю захопити північ Донеччини. Йдеться про Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ. Зараз чітко зрозуміло, що до кінця 2026 року вони в жодному разі не зможуть захопити таку територію.

Першочерговий задум росіян полягав у наступі з двох боків. З півночі – з району Лимана, а з півдня – з боку Добропілля та Костянтинівки. У такий спосіб окупанти хотіли ускладнити логістику та суттєво погіршити становище одразу обох міст. Однак Силам оборони вдалося збити наступальний імпульс ворога та провести успішні контратаки.

Операція "Вівальді" на Лиманському напрямку дала свої результати. Сили оборони змогли стесати виступ ворога на цій ділянці фронту. Деталізувати тут не варто, але важливо, що наші підрозділи мають можливість проводити такі операції,

– зазначив Романенко.

Для компенсації високих втрат та подальших наступальних операцій Кремлю потрібні значні людські резерви. Розвідка фіксувала плани РФ мобілізувати до 300 тисяч військових цього року та ще 300 тисяч наступного. Водночас Путін поки побоюється офіційно оголошувати нову хвилю мобілізації, намагаючись доукомплектовувати підрозділи іншими шляхами.

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Додамо, упродовж останніх днів у ворога значні втрати серед особового складу. До прикладу, Сили оборони вибили 1470 окупантів за минулу добу. А загальні втрати ворога становлять вже понад 1 мільйон 554 тисячі.