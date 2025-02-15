Є вполювання: Братчук розповів, чи готують росіяни наступ на Півдні

На Придніпровському та Запорізькому напрямках немає ознак того, що російські окупанти формують наступальні угрупування. Річ у тім, що ворогу не вистачає для цього ресурсу.

Загарбники мають інші пріоритети та демонструють це на Донеччині, Курщині. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що це не означає, що на Півдні дуже спокійна ситуація.

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"Лише за минулу добу було знищено 11 артилерійських систем ворога. Серед них такі установки, як "Мста", "Гіацинт". Тобто ми бачимо, що є досить лункі вполювання. Подивіться зведення Генштабу. Мовиться про знищений "Град" на території Запорізької області", – сказав він.

Ситуація на Півдні

Сергій Братчук розповів, що сьогодні немає наступальних операцій з боку ворога. Є контрбатарейна боротьба між двома берегами Херсонської області. Також росіяни здійснюють терор проти мирних людей по Херсону, Запоріжжю. Це авіаційні удари, використання FPV-дронів, зокрема.

Зараз на Півдні погіршилася погода. Сніг іде, тумани. Можливо, FPV-дронів стане трохи менше. Але від того не легше. З іншого боку, сьогодні активно йде полювання за місцями і майданчиками, де запускаються FPV-дрони, перебувають ці екіпажі. Хочеться більше. Такі влучання теж протягом тижня відбувалися. Тобто ситуація залишається контрольовано напруженою,

– повідомив він.

Відбулась ворожа штурмова атака у районі населеного пункту Кам'янське Запорізької області 12 лютого, де пролягав маршрут на ротацію МАГАТЕ. Наші угруповання відбили ворожий штурм та не допустили втрати позиції. Представники МАГАТЕ не постраждали. Росіяни влаштували збройну провокацію, проклавши маршрут безпосередньо по лінії бойового зіткнення.

"Думаю, що найближчим часом навряд чи будуть якісь зміни, але все можливо. Тому що бачимо, що у ворога сьогодні немає тих просувань, про які він, можливо, мріяв. Але він буде йти в бій далі. Бачимо це по інших напрямках", – підкреслив речник.

Пересування ворожої техніки

Речник Української добровольчої армії "Південь" зазначив, що ворог загальмувався на Новопавлівському напрямку. Тому росіяни підтягують туди резерви.

Одна з ворожих бригад, яка мала вести уже, за задумом росіян, міські бої у Покровську, сьогодні вештається нашими лісосмугами, по полях. Їх знищують, тому що треба резерви. Ці резерви також йдуть транзитом через частину тимчасово окупованої території Запорізької області. Через Херсонщину ідуть, тому що ці війська підтягуються, зокрема, з Криму,

– пояснив Братчук.

За його словами, просування росіян загальмоване. Крім того, там є дуже щільне вогневе ураження з боку України. Тому окупанти зазнають великих втрат.