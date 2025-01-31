Україна просувається на Покровському напрямку: нові карти фронту від ISW

Росія продовжує зосереджувати свої військові зусилля на східних напрямках фронту. Наші воїни завдають ворогу ударів у відповідь.

Російський мілблогер заявив, що війська ворога просунулися далі на північ Сумської області вздовж кордону. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Ситуація в Курській області

Росіяни стверджують, що їхні війська просунулися в північну Журавку і до полів на захід від населеного пункту, проте підтверджень цьому немає.

30 січня російські війська продовжували наступальні операції в межах українського виступу в Курській області. Російські мілблогери стверджували, що їхні війська просунулися до полів на північний схід від Свердликового, вздовж річки Івниця в напрямку траси 38Н-071 та в невизначених місцях на півночі Суджанського району, проте це не можна ніяк підтвердити.

Також вони нібито атакували в районі Свердликова та у районі Гуєво та Махновки.

Що відбувається на Харківщині та Луганщині

Українські сили нещодавно просунулися на північний схід від міста Харків.

Наші захисники нещодавно трохи просунулися в північній частині Вовчанська. 29 і 30 січня російські війська продовжували штурм біля Козачої Лопані.

30 січня російські війська продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися. Потім російський мілблогер заявив, що українські сили продовжують контратаку біля Тополі. Російське джерело стверджувало, що російські війська просуваються до північних околиць Куп’янська, але ця заява не має підтверджень.

30 січня російські війська наступали у напрямку Борової, але не просунулися.

30 січня російські війська продовжували наступ на Лиманському напрямку, але просувань не мали.

Росія зосередилась на Донеччині

29 січня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Російський мілблогер заявив, що їхні війська захопили східну ділянку Верхньокам’янського.

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Зокрема, вулицею Дніпровською в центрі Часового Яру. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Миколаївки, по вулиці Високовольтній у південно-західному Часів Яру; у лісистій місцевості на південь від Часів Яру, захопили більшу частину Північного мікрорайону на півночі Часів Яру і займали позиції на вершині породного відвалу на західному краю шахти Блок-9. Підтверджень цьому немає.

30 січня російські війська нещодавно просунулися в Торецьку. Війська ворога нещодавно просунулися в промислову зону на півночі Торецька, а також в районі Щербинівки.

Просування України біля Покровська

Українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Покровська Зокрема, на захід від Новоандріївки. Речник бригади Нацгвардії України повідомив, що російські війська ведуть штурм виключно піхотою з обмеженою технічною підтримкою, а українські безпілотники залишаються найефективнішою зброєю для відбиття російських штурмів на Покровському напрямку.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська просуваються на південний захід від Покровська біля Котлиного та в лісистій місцевості на південь від Успенівки та повільно просуваються на північ від Воздвиженки, проте цьому нема підтверджень.

Під самим Покровськом російські війська продовжували штурми.

Ситуація на Курахівському напрямку

Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Зокрема, в полі до східної околиці Андріївки. Росіяни стверджували, що російські війська також просунулися далі в південне Дачне, у бік Улакли від Зеленівки і на південний захід від Костянтинополя, однак підтверджень немає.

30 січня російські війська продовжували наступальні дії в районі Великої Новосілки, але не підтвердили наступ. Також ворога наступав на північний захід від Великої Новосілки поблизу Новоочеретуватого, біля Нових Комарів, біля Роздольного та біля Новосілки

Ситуація на Півдні

30 січня російські війська продовжували атакувати західну Запорізьку область. 29 січня російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися до вулиці Центральної в Кам’янському, проте це не підтверджено.

Російські війська нещодавно просунулися на Дніпровському напрямку.

Ситуація на фронті: дивіться карти