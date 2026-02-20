Ми просуваємось, – військовий експерт розібрав ситуацію на фронті та проблеми росіян
- Українські сили скористалися проблемами росіян зі зв'язком та просунулися вперед, звільнивши кілька населених пунктів на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
- Російські артилерійські обстріли зменшились через проблеми зі снарядами та відключення Starlink, що вплинуло на динаміку боїв на сході України.
На сході України ситуація залишається напруженою, проте на Запоріжжі та Дніпропетровщині українські сили скористалися проблемами ворога зі зв'язком і просунулися вперед, звільнивши кілька населених пунктів.
Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що російські артилерійські обстріли також скоротились через проблеми зі снарядами.
Чи можна говорити про контрнаступ на сході України?
За останню добу зафіксовано 237 бойових зіткнень – це значно більше за звичайні 140 – 150. Фокус активності трохи змістився від Покровська на північ – у бік Часового Яру та Лимана, хоча Покровський напрямок також залишається гарячим,
– сказав Нарожний.
На Сумщині та Харківщині дещо активізувалися бої – ворог тисне, здійснюючи від 12 до 20 зіткнень на добу, хоча суттєвих успіхів не має. Натомість на Запоріжжі українські сили скористалися проблемами росіян зі зв'язком після відключення Starlink і просунулися вперед.
"Говорити про контрнаступ зарано – цей термін тут взагалі не зовсім доречний. Але ми просуваємося, закріплюємося на колишній "сірій зоні", звільнено кілька населених пунктів у районі Добропілля. Сподіваємося, що це просування триватиме з мінімальними втратами, адже за кожен метр ми платимо здоров'ям, а інколи й життям наших бійців", – пояснив Нарожний.
За останні 3 місяці артилерійські обстріли росіян впали майже вдвічі – з 5,2 тисячі до менш як 3 тисяч на добу. Причин кілька: проблеми зі снарядами, відключення Starlink та брак складників для артилерійських установок.
Зверніть увагу! Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов пояснив, що ситуація у Донецькій області залишається напруженою, з постійними боями, що продовжуються, попри російські заяви про успіхи.
Як обмеження зв’язку змінює динаміку боїв на сході України?
Естонська розвідка підтверджує те, про що говорять і українські військові: блокування Starlink-терміналів та обмеження Telegram в Росії суттєво вплинули на ситуацію на фронті – зменшилась кількість ударів як на передовій, так і російських дронів по тилових підрозділах.
Повного колапсу немає – є серйозні проблеми, але росіяни продовжують воювати. Якби система управління справді впала, вони б не змогли здійснити 237 бойових зіткнень за добу. За словами Олександра Сирського, близько 25 – 30 із них – це наші штурмові дії, решта – російські,
– зауважив Нарожний.
Попри втрату Starlink, росіяни продовжують вести дронові удари та артилерійський вогонь, використовуючи альтернативні засоби зв'язку – радіомаяки, Wi-Fi мости зі спрямованими антенами на вогневих позиціях і пунктах управління, а також прокладають оптоволоконні кабелі.
"Оптоволокно підходить лише для стаціонарних пунктів управління – батальйонний штаб, який постійно пересувається, так не під'єднаєш. Тому колапсу немає, але величезні проблеми з оперативним зв'язком безпосередньо на лінії зіткнення і в радіусі до 10 кілометрів від неї – абсолютно точно є", – наголосив Нарожний.
Що ще відомо про проблеми зі зв'язком у російських військових?
Блокування терміналів Starlink у Росії погіршило зв’язок російських військ, що знизило їхні наступальні спроможності та відкрило більше можливостей для активніших дій українських сил.
На ділянці фронту між Гуляйполем та Тернуватим активність російських військ знизилась, частина з них здається в полон або зникає з позицій; причини невідомі, але це збіглося з відключенням Starlink.
Російські підрозділи діяли неузгоджено, що дало змогу українській армії результативно скористатися моментом і розпочати наступальні дії.