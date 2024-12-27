Окупанти готують нові штурми на двох напрямках фронту в найближчі терміни, – ЗСУ

Ситуація на фронті залишається непростою. Росіяни намагаються просуватись на кількох напрямках фронту.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що росіяни готують нові штурми на двох напрямках фронту. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Ворог може активізуватись

Мовиться про Запорізьку область.

За його словами, на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках там ворог продовжує проводити активну повітряну і іншу розвідку.

Готує штурмові групи для того, щоб активізувати в найближчі терміни також проведення штурмових дій і обстрілів, ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення,

– зазначив Волошин.

У Генштабі відзвітували стосовно перебігу бойових дій на ранок 27 грудня. Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Найбільше боїв на Донеччині. Зокрема, на Покровському напрямку захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.