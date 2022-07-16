ЗСУ зупинили спробу окупантів заволодіти автошляхом між Лисичанськом і Бахмутом

Українські воїни зупинили чергову спробу росіян заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. Окупанти вже два місяці намагаються взяти контроль над цією трасою.

Траса Лисичанськ - Бахмут – стратегічно важлива для росіян. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти хочуть захопити цю дорогу вже понад два місяці, але їм не під силу встановити контроль навіть над декількома кілометрами автошляху.

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Окупанти вкотре відступили

ЗСУ зупинили чергову спробу ворога захопити автошлях з Лисичанська на Бахмут, накривши окупантів щільним вогнем. Розуміючи, що нічого не вийде, росіяни вирішили посунутися назад.

росіяни вбивають на Луганщині життя

Окупаційні війська продовжують завдавати артилерійських ударів з наступними спробами штурму. Усе це супроводжується ракетними та авіаударами:

Впродовж 15 липня по населених пунктах та навколо них ворог завдав 4 ракетні удари, здійснив 3 артилерійські атаки та ще 5 тривалих мінометних обстрілів.

Зокрема, авіаудари були завдані по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.

Вони обіцяли "асвабаждение", а самі вбивають на Луганщині життя. Нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей. А тим, хто вцілів, але втратив все, нічого не іншого залишається, як розпочати все з нуля. Тільки вже далеко від рідної домівки,

– сказав Гайдай.

Наслідки обстрілів росіян на Луганщині: фото Сергія Гайдая

Раніше британська розвідка повідомила, що Бахмут може стати наступною ціллю російських загарбників на Сході країни.

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