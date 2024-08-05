Чи перейшли окупанти канал Сіверський Донець – Донбас: у ЗСУ однозначно відповіли
Джерело:Радіо Свобода
У ЗСУ пояснили ситуацію на одному із напрямків фронту, де точаться запеклі бої. Зокрема, там пояснили, чи перетнули окупанти канал Сіверський Донець – Донбас.
Представник пресслужби 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін сказав, що перетину каналу Сіверський Донець – Донбас на околицях Часового Яру не було. Так само не відбулось і закріплення на позиціях за ним.
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Росіяни штурмують наші сили
Водночас він пояснив, що війська Росії малими групами штурмують позиції ЗСУ. У такий спосіб вони хочуть спробувати перетнути канал.
Раніше аналітики Deep State писали, що російські війська штурмовими загонами перейшли канал Сіверський Донець – Донбас. У Генштабі, своєю чергою, окреслили ситуацію на цьому напрямку.
Зокрема, там повідомили, що на Краматорському напрямку українські воїни зупинили 15 спроб ворога прорвати оборону в районах Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої Гори, Кліщіївки та Андріївки. Понад половина зіткнень відбулася біля Часового Яру.