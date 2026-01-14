Путін поставив новий дедлайн для захоплення Донеччини: чи зможуть росіяни досягнути цілі
- Путін встановив новий дедлайн для російської армії на захоплення Донеччини. Повідомляли про 1 квітня.
- Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав, чи зможе ворог досягнути своєї цілі.
За даними ЗМІ, диктатор Путін встановив новий дедлайн для російської армії на захоплення Донеччини. Йдеться про 1 квітня. Україні важливо не допустити ворога до півночі Донецької області.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що такий варіант абсолютно нереалістичний. Якщо не буде обвалу фронту, то ворога можна ще достатньо довго стримувати.
Чому не можна відходити з Донеччини?
На думку Світана, зважаючи на сили та засоби обох армій, розташування фронту, то чисто гіпотетично Росія може захопити всю Донеччину за наявних темпів щонайменше за 3 – 4 роки.
Сили оборони України перебувають на вигідних висотах, а фактично Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка "зрослися" разом величезними промзонами. Це – серйозний укріпрайон, який швидко захопити фактично неможливо. Він приблизно втричі більший за агломерацію Покровськ – Мирноград, де бої тривають вже більш ніж півтора року.
Нам важливо утримувати цей напрямок з різних причин. Перша – не дати можливості Росії розвивати наступ. Якщо вони захоплять північ Донеччини, то далі Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області, які переважно є рівнинними. Важко буде втримати ворога у відкритому полі,
– зазначив Світан.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 13 січня Росія втратила понад 1 мільйон 220 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11544 російських танки, 23899 бойових броньованих машин, 36024 артилерійських систем тощо.
- Нещодавно Сили оборони знищили ворожу групу у Мирнограді. Окупанти переховували у фекальних ямах на території фермерського господарства.
- З початку повномасштабної війни в Україні було знищено щонайменше 19 російських генералів. Деякі з них були ліквідовані внаслідок диверсії в тилу Росії.