Сирський обговорив фронт з європейськими військовими на тлі припинення допомоги від США
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив ситуацію на фронті з військовими командуваннями Британії, Франції та Німеччини через відеозв'язок.
- Сирський отримав підтвердження про продовження підтримки від Європи, зокрема в сфері протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та підготовки військ.
Нещодавно США призупинили допомогу Україні. Головком ЗСУ обговорив ситуацію на фронті із військовими ЄС.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив ситуацію, яка склалась на фронті, з військовим командуванням Британії, Франції та Німеччини. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис у фейсбуці.
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На фронті стались зміни
Розмова відбувалась по відеозв’язку. Серед партнерів були присутні: начальник Штабу оборони Збройних сил Британії адмірал Ентоні Радакін, начальник Об’єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар, генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр.
Розповів про зміни обстановки в районах ведення бойових дій. Обговорив поточні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах тощо,
– пояснив Сирський.
За його словами, він також отримав підтвердження про продовження практичної підтримки України. Європа залишається з нами у підтримці протиповітряної оборони, наданні артилерійських снарядів, бронетехніки, а також загальновійськової та фахової підготовки військ.