Росіяни загрузли на важливій ділянці фронту: карти ISW

Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті?

Сумщина

На півночі Сумської області російські війська продовжували наступальні дії, проте не просунулися вперед. Українські сили, своєю чергою, контратакували поблизу Юнаківки та Могриці.

Україна також завдавала ударів по російських військових об'єктах у Брянській області. Зокрема, під ураження потрапили радіолокаційні станції та наземний ретранслятор, який використовувався для управління безпілотниками "Герань" і "Гербера".

Харківщина та Куп'янський напрямок

На півночі Харківської області російські війська також не мали підтверджених успіхів. Російське Міноборони заявляло про захоплення Гоптівки та Зарубинки, однак ISW не підтвердив ці заяви як просування російських сил.

Окремо росіяни продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку та поблизу Борової, але підтверджених змін лінії фронту там не зафіксували. Водночас заяви російських джерел про нібито оточення українських військових між Вовчанськом і Великим Бурлуком ISW також вважає безпідставними.

Лиман і Слов'янський напрямок

Однією з ключових ділянок залишається район Лимана, де українські військові проводять контратаки. Російські джерела визнають складну для своїх сил ситуацію поблизу Лимана, Дробишевого, Шандриголового, Рідкодуба та Катеринівки.

Російські війська можуть зосередити подальші зусилля на спробі наступу на Слов'янськ зі сходу. При цьому росіяни посилили використання авіації, планерувальних бомб, безпілотників та РСЗВ, намагаючись порушити українську логістику та створити умови для майбутнього наступу.

Добропілля та Покровський напрямок

На тактичному напрямку Добропілля російські війська намагалися проводити інфільтраційні дії, однак українські безпілотники суттєво ускладнюють їхнє просування. Російські джерела також визнають, що висока щільність українських дронів змушує окупантів обмежувати використання цінної техніки.

На Покровському напрямку росіяни продовжують атаки, але через активність українських безпілотників змушені частіше приховувати та переміщувати техніку й артилерію.

Запорізький напрямок

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські війська продовжували наступальні дії, однак підтвердженого просування не мали. Українські сили контратакували, а також завдавали ударів по російських командних пунктах безпілотників та енергетичній інфраструктурі на окупованій території.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що ситуація на лінії бойового зіткнення залишається достатньо "сильною" для українських сил. Росія щомісяця зазнає значних втрат у живій силі. Зеленський зазначив, що йдеться приблизно про 30 тисяч російських військових убитими та важко пораненими щомісяця.