Росія намагається створити нову буферну зону: огляд фронту від ISW

Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті?

Українські військові повідомляють про посилення атак, зокрема із залученням малих груп, які намагаються проникати через позиції за підтримки безпілотників.

Окремо Україна спростувала російські заяви про нібито оточення українських підрозділів на північному сході Харківщини. Представник української бригади також заперечив захоплення низки населених пунктів у цьому районі, наголосивши, що частина території залишається "сірою зоною".

На Лиманському напрямку ситуація залишається динамічною. Російські джерела суперечливо описують ситуацію: одні заявляють про утримання своїх позицій, інші визнають, що українські контратаки могли ліквідувати російський виступ на північ від Лимана. Водночас ISW зазначає, що через обмежену кількість відкритих даних остаточно оцінити масштаби українського просування наразі складно.

Значні бойові дії тривають і біля Костянтинівки. Російські військові намагаються проникати в місто з флангів, однак українські сили, за даними представника ЗСУ, стабілізували лінію зіткнення та продовжують утримувати позиції у південній, центральній та північній частинах міста.

Росія також продовжує тиснути в районі Добропілля, намагаючись створити умови для широкого оточення українського укріпленого поясу. Водночас за 10 – 11 вересня підтвердженого просування російських військ тут не зафіксовано, а українські сили раніше знищили значну частину техніки під час російського механізованого штурму.

На Запорізькому напрямку російські війська продовжували атаки поблизу Гуляйполя та в західній частині області, але також не мали підтвердженого просування. При цьому росіяни активно використовують FPV-дрони та керовані авіабомби, намагаючись виснажити українські сили.

Особливо важливими залишаються спроби Росії створити умови для оточення українського укріпленого поясу на Донеччині. Водночас українські війська продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах у тилу, зокрема в окупованій Луганській області та Криму.

Наступ Росії на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, російські війська посилили тиск на пояс фортець у Донецькій області, підібравшись упритул до Краматорська та Слов'янська. За словами пресофіцерки 93 окремої механізованої бригади Ірини Рибакової, ворожі удари відбуваються десятки разів на день, випалюючи цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Окрім авіанальотів, серйозну загрозу становлять безпілотники, які постійно баражують над населеними пунктами Донеччини. Через це цивільні мешканці та військові змушені пересуватися вулицями зі зброєю навіть під час походів до магазинів чи кав'ярень.