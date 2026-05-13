Пекельні бої за Покровськ та спроба окупантів наступати на Харківщині: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках фронту, зокрема на Сумщині, Харківщині та Донеччині. Проте, українські сили проводять контратаки, знищують логістику та військові об'єкти Росії у тилу.

Окупанти активізували бойові дії на Харківському, Куп'янському, Покровському та Запорізькому напрямках. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська 12 травня продовжили обмежені наступальні дії на півночі Сумської області. Проте, атаки виявилися безуспішними та не дали можливості росіянам просунутися вглиб регіону.



Ситуація на Сумщині / Карта ISW

На Харківщині російські війська продовжували штурми поблизу кордону. Російські пропагандистські ресурси заявляли про нібито захоплення Чайківки, однак підтверджень цьому немає. Водночас українські Сили спеціальних операцій завдали удару по російському підрозділу безпілотників у Бєлгородській області Росії. На Куп'янському напрямку російські сили також намагалися наступати, але без успіху.

Де росіяни намагаються просунутися на Харківщині: дивіться карту ISW

На Донеччині українські сили мали успіхи поблизу Слов'янська та в районі Костянтинівки. Водночас російські війська проводили диверсійно-штурмові проникнення малими групами. За даними аналітиків, окупанти також активно атакують українську логістику FPV-дронами поблизу Слов'янська та Краматорська.

Оборона Донецької області / Карти ISW

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої. Російські війська наступають одразу на кількох ділянках, а українські сили проводять контратаки. Сторони дедалі частіше використовують легкий транспорт, роботизовані системи та важкі дрони для забезпечення логістики біля лінії фронту.

До слова, офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу заявив, що в районі Покровська росіяни продовжують тиснути та немає жодних ознак того, що інтенсивність бойових дій знижується. Окупанти продовжують підтягувати ресурси для подальших атак. Крім того, 7-й корпус ДШВ зазначає, що росіяни намагаються прорватися до Родинського і захопити Гришине.

У Запорізькій області російські сили, попри перекидання додаткових десантних і мотострілецьких підрозділів, не змогли досягти значних успіхів. Аналітики зазначають, що навіть підсилення угруповання не дозволило Росії змінити ситуацію на цій ділянці фронту. Водночас на Херсонщині не було зафіксовано активних бойових дій.

Бойові дії на Півдні України / Карти ISW

Чому Донбас важливий для Росії?

Окупанти посилюють тиск відразу на кількох напрямках Донецької області. Проте, такі активні дії росіян мають пояснення.

Для Росії Донбас має не лише військове, а й політичне та економічне значення. Кремль розглядає захоплення Донецької та Луганської областей як один із ключових інструментів для послаблення українського суверенітету та демонстрації власної "перемоги" у війні. Повний контроль над регіоном є важливим політичним ультиматумом Володимира Путіна та частиною пропагандистської концепції так званої "Новоросії".

З воєнного погляду, окупація Донбасу відкриває Росії можливість для подальшого просування вглиб України. Крім того, окупанти прагнуть прорвати український оборонний пояс у районі Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки, а також зберегти сухопутний коридор до окупованого Криму.

Україна знищує військовий потенціал ворога, щоб зупинити наступ: що відомо

Українські захисники завдали серії ударів по військовій та промисловій інфраструктурі Росії, зокрема по об'єктах, які забезпечують армію боєприпасами та паливом. Серед уражених цілей – арсенал ГРАУ "Кедровка" у Свердловській області та два підприємства з виробництва вибухових речовин, включно із "Заводом імені Я.М. Свердлова" у Дзержинську та підприємством у місті Сєльцо Брянської області.

Також повідомляється про ураження Ярославського нафтопереробного заводу, де виникла пожежа, що має значення для забезпечення російської армії паливом. Крім того, під ударами опинилися нафтобаза в Луганську та інші військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Українські Сили оборони та СБУ продовжують системні атаки на російські НПЗ, склади боєприпасів, засоби ППО та логістичну інфраструктуру, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Зокрема, зафіксовано ураження Туапсинського НПЗ – єдиного нафтопереробного заводу Росії на узбережжі Чорного моря, а також низки інших об'єктів у різних регіонах.