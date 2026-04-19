Росія посилює наступ на двох напрямках, але ЗСУ стримують атаки: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують атаки та диверсійні рейди на півночі Сумської області, однак не змогли встановити контроль над жодним із населених пунктів. Водночас українські сили стримують наступ і проводять контратаки на Харківщині та Донеччині.

Наступ Росії не має очікуваних для них результатів. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Дивіться також Путін справді може готувати наступ на країни НАТО, але є один нюанс

Що відомо про ситуацію на фронті?

Російські війська 18 квітня продовжили штурмові дії та спроби проникнення на територію північної частини Сумської області. Як пише ISW з посиланням на дані військового оглядача Костянтина Машовця, малі штурмові групи діють у районах Миропільського та Проходів, однак ці населені пункти залишаються під контролем України.

Попри активність, російським силам не вдалося досягти суттєвих тактичних проривів у регіоні. Від початку 2026 року вони змогли просунутися в середньому лише на 5 – 6 кілометрів углиб української території та захопити одне відносно велике село – Грабовське.

На Харківському напрямку російські війська також використовують тактику малих проникнень. Проте, ЗСУ зупинили їхній наступ у районі Вовчанська та проводять контратаки, зокрема у південно-східній частині міста. Українські удари ускладнюють постачання та підкріплення російських підрозділів.

У Куп'янському районі ситуація для Росії також ускладнилася. Українські контратаки поблизу Піщаного та Курилівки зупинили просування противника, змусивши його призупинити спроби витіснити ЗСУ з лівого берега річки Оскіл.

Ситуація на фронті станом на 19 квітня / Огляд карт ISW

На Донеччині бойові дії залишаються інтенсивними, однак темпи просування російських військ сповільнилися. Зокрема, у напрямку Слов'янська ЗСУ змусили противника призупинити наступальні дії на окремих ділянках. Водночас росіяни концентрують атаки в районі Рай-Олександрівки.

У районі Костянтинівки російські сили здійснили механізований штурм із застосуванням бронетехніки та мотоциклів і змогли просунутися поблизу Часового Яру. Паралельно вони завдали удару авіабомбою ФАБ-3000 по самому місту.

Важливо! Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, що росіяни не зможуть захопити Донбас до вересня. Окупанти не мають достатньо ресурсів. Росія збирається перекинути 20 тисяч резервних військ на Донецький напрямок, але експерт Попович вважає, що цього вистачить лише на 20 днів боїв.

18 квітня російські війська продовжували наступальні операції на Гуляйпільському, західному Запоріжжі та Херсонському напрямках, але не просувалися вперед. Для окупантів на півдні головним завдання залишається – утримувати позиції на передовій, захищати тилові райони від ударів українських військ та просуватися в межах досяжності артилерійських установок міста Запоріжжя.

