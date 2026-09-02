Росія малює фейкові успіхи на фронті, а ЗСУ переходять у контрнаступ: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжували наступальні операції на низці напрямків, однак на багатьох із них не змогли досягти підтверджених успіхів. Водночас українські захисники проводили контратаки, а також завдавали ударів по військовій техніці та логістиці окупантів.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

На півночі Сумської області російські війська продовжували наступальні операції, однак підтверджених просувань не досягли. Російські військові блогери заявляли про вхід окупантів до Уланового та просування поблизу Потапівки й Садків, що на північний захід від Сум, проте ці заяви залишаються без належного підтвердження.

На півночі Харківської області та у напрямку Великого Бурлука росіяни також проводили наступальні операції, але не просунулися, оскільки українські сили здійснювали контратаки. Водночас російські джерела повідомляли про нібито ущільнення позицій окупантів між Василівкою та Вільхуваткою, проте ISW не зміг підтвердити ці твердження.

На Куп'янському напрямку російські війська 1 вересня проводили обмежені наступальні операції, однак також не досягли підтверджених успіхів через відповідь українських захисників. Російські джерела поширили відео, які нібито демонструють присутність окупантів у Великій Шапківці та на північ від Куп'янська-Вузлового, однак аналітики ISW мають підстави вважати, що ці кадри могли бути підробленими або створеними за допомогою штучного інтелекту.



Яка ситуація на Куп'янському напрямку / Карта ISW

У напрямку Борової росіяни також не просунулися. Українські військові контратакували на північ від Шийківки, поблизу Рідкодуба та Нового, а також у напрямку Катеринівки. Деякі російські військові блогери навіть визнали, що українські сили просунулися та досягли тактично важливих успіхів у цьому районі.

На Донеччині у напрямку Слов'янська російські війська продовжували наступальні дії, але за останні два дні не змогли здобути успіх. Своєю чергою, українські сили контратакували як на північ, так і на південь від Лимана.

Також російські війська нещодавно проводили інфільтраційні операції на південь від Дружківки та поблизу Добропілля. Українські військові завдавали ударів по російських позиціях після таких спроб проникнення. Російські військові блогери продовжують перебільшувати масштаби просування окупантів у районі Добропілля. Зокрема, російські джерела поширювали кадри з нібито встановленням прапора в Новоандріївці, однак ISW вважають, що відео могло бути створеним за допомогою штучного інтелекту.



Українські військові стримують наступ росіян в районі Дружківки / Карти ISW

У Покровському та Новопавлівському напрямках російські війська 1 вересня продовжували наступальні операції, однак безрезультатно. У напрямку Олександрівки окупанти також здійснювали обмежені наступальні маневри, тоді як українські сили проводили контратаки.

На півдні, у напрямку Гуляйполя, російські війська не втрачають можливості закріпитися, але українські захисники продовжують знищувати плани ворога. Український Генеральний штаб також повідомив про удар по російському командно-спостережному пункту поблизу тимчасово окупованих Пологів.

Окремо ISW звернув увагу на заяви російського Міноборони щодо нібито часткового оточення Оріхова. Російська сторона стверджувала про захоплення Новопавлівки на північно-західній околиці Оріхова та Червоної Криниці на північний схід від міста.

Втім, аналітики зазначили, що ці заяви не відповідають доступним даним з відкритих джерел. Російські відео, які мали підтверджувати ці успіхи, могли бути змінені за допомогою штучного інтелекту, а зафіксована на фронті активність не відповідає масштабам наступу, необхідним для захоплення двох населених пунктів.



Ситуація на Півдні України / Карта ISW

У Херсонському напрямку 31 серпня та 1 вересня ані російські, ані українські джерела не повідомляли про наземну активність.

Нагадаємо, Путін наказав російській армії повністю захопити Донецьку область до кінця 2026 року, однак військове керівництво вважає цей термін нереалістичним і просить перенести дедлайн до 31 березня 2027 року. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, Росія навряд чи зможе виконати будь-який із цих планів.