Росія відтягує сили для боротьби з дронами ЗСУ: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту, зосереджуючи основні зусилля на сході України. Найскладнішою залишається ситуація на Куп'янському та Костянтинівському напрямках.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

За оцінкою аналітиків, російські війська 19 – 20 червня продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області. Водночас підтверджених успіхів ворог не досяг.

Українські підрозділи продовжують контратакувати на південний схід від Сум, стримуючи спроби росіян створити так звану "буферну зону" вздовж державного кордону.

Окремо ЗСУ завдають ударів по військових об'єктах у Бєлгородській області. Зокрема, українські сили атакували російські пункти управління безпілотниками поблизу Теребрено, а також уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та комунікаційне обладнання окупантів біля Грайворона.

Харківський напрямок

На півночі Харківщини російські війська продовжували наступальні дії поблизу Харкова, однак просунутися не змогли. Також безрезультатними для окупантів залишилися атаки на схід від Великого Бурлука у районі Дворічанського.

Аналітики зазначають, що попри постійний тиск російських військ, лінія бойового зіткнення на цій ділянці залишається стабільною.

Куп'янський напрямок

Саме Куп'янський напрямок залишається одним із найбільш напружених. Геолокаційні кадри свідчать, що російські військові змогли проникнути до центральної частини Радьківки на північ від Куп'янська. Ворожі військові блогери також заявляють про просування поблизу Нововасилівки.

За даними ISW, російські війська почали масовано застосовувати керовані авіабомби ФАБ-500 проти українських пунктів управління безпілотниками та логістичних маршрутів. Зокрема, ударами було пошкоджено міст на трасі Куп'янськ – Чугуїв, що може ускладнювати забезпечення українських сил на цьому напрямку.

Борівський напрямок

На північний схід від Борової російські війська продовжували штурмові дії, але суттєвих результатів не досягли. Натомість українські сили проводять контратаки та продовжують знищувати ворожу техніку. Зокрема, українські дрони уразили реактивну систему залпового вогню "Град-1" біля Берестового.

Луганщина

Сили оборони продовжують кампанію ударів по тилових районах окупованої Луганської області. Під ударами опинилися бронетехніка, вантажівки та логістичні колони ворога поблизу Михайлівки, Нижньої Дуванки, Верхньої Покровки, Лисичанська та Новоохтирки.

Крім того, українські безпілотники атакують транспортні маршрути, які з'єднують окуповану Луганщину з територією Росії. Через це окупаційна влада вже була змушена обмежувати рух транспорту на окремих напрямках.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку російські сили продовжують тактику малих диверсійних груп та інфільтрації. Російські військові проникали до центральної частини Лимана, однак українські підрозділи зберігають позиції у східній частині населеного пункту.

Схожа ситуація складається у Закітному. Попри заяви російської сторони про контроль над селом, геолокаційні дані підтверджують присутність українських військових у східній частині населеного пункту.

В ISW зазначають, що росіяни активно використовують густу літню рослинність для прихованого накопичення особового складу та спроб прориву української оборони.

Костянтинівський напрямок

Однією з головних загроз залишається Костянтинівка. Аналітики повідомляють, що російські диверсійно-штурмові групи продовжують проникати в різні райони міста. В окремих кварталах окупанти вже змогли закріпитися, хоча значна частина цих зон залишається "змішаною" – з присутністю як українських, так і російських військових.

Водночас ISW наголошує, що російське Міністерство оборони та пропагандистські ресурси суттєво перебільшують масштаби свого просування та намагаються створити враження про неминуче падіння Костянтинівки. Українські військові продовжують утримувати низку позицій у південних районах міста та завдавати ударів по російських пунктах управління безпілотниками.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку російські війська змогли незначно просунутися поблизу Родинського на північ від Покровська. Водночас масштабного прориву оборони противнику досягти не вдалося. Бої на цій ділянці залишаються надзвичайно інтенсивними.

Південь Донеччини

Українські безпілотники та далекобійні засоби ураження продовжують системно знищувати російську логістику на окупованій території Донецької області. Під ударами опинилися паливозаправники, тягачі, вантажівки та склади поблизу Дмитрівки, Гранітного, Новокраснівки, Кальчинівки та інших населених пунктів.

За даними ISW, через активність українських дронів російське командування змушене посилювати мобільні групи протиповітряної оборони та навіть обмежувати рух транспорту на ключових логістичних маршрутах.

Запорізький напрямок

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках суттєвих змін лінії фронту не зафіксовано. Водночас російські війська активізували удари по мостах у Запоріжжі. На думку аналітиків, це може бути спробою порушити логістику українських сил на півдні. Українська сторона вже почала встановлювати спеціальні захисні сітки від безпілотників на мостових переходах міста.

Крім того, ЗСУ успішно атакували російський зенітний комплекс "Панцир-С", а також паливну інфраструктуру окупантів поблизу Приморська та Бердянська.

Окрему увагу в ISW звернули на ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції. 20 червня станція вкотре втратила зовнішнє електропостачання через проблеми на єдиній робочій лінії електропередач. У Міжнародному агентстві з атомної енергії наголосили, що фізичний стан станції продовжує погіршуватися під час російської окупації.

Як Росія самостійно послаблює свої сили на фронті?

Росія після серії успішних атак безпілотників на Московський нафтопереробний завод почала перекидати системи протиповітряної оборони до столиці. За даними аналітиків Defense Express, для посилення захисту Москви окупанти можуть знімати з фронту або прифронтових районів зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

На оприлюднених у мережі кадрах видно додаткові установки ППО, розгорнуті поблизу важливих об'єктів транспортної інфраструктури та самого нафтопереробного заводу. Експерти звертають увагу, що деякі комплекси мають додаткове бронювання та захисні конструкції, характерні для техніки, яка раніше працювала безпосередньо в зоні бойових дій.

У Defense Express зазначають, що таке рішення може свідчити про зростання занепокоєння Кремля безпекою російської столиці. Водночас перекидання засобів ППО до Москви означає послаблення захисту інших напрямків, зокрема районів поблизу фронту.

Аналітики також припускають, що Росія може відчувати дефіцит зенітних ракет для комплексів "Панцир". На деяких відео помітно, що частина пускових установок укомплектована не повністю.