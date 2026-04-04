Росія тисне на кількох напрямках, але ЗСУ контратакують: огляд фронту від ISW
- Російські війська здійснили наступальні дії в декількох областях України, але не досягли значного просування.
- ЗСУ завдали ударів по тилових об'єктах ворога, включаючи знищення системи ППО, складів боєприпасів і пального.
Російські війська 3 квітня продовжили наступальні дії на низці напрямків, зокрема в Сумській, Харківській та Донецькій областях, однак суттєвого просування не досягли. Проте ЗСУ завдали серії ударів по тилових об'єктах ворога, знищуючи техніку та склади.
Українські Сили оборони не лише обороняються, але й активно йдуть в контрнаступ. Про це йдеться у новому аналітичному звіті ISW.
Яка ситуація на фронті?
Російські війська 3 квітня продовжили наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту, однак не змогли досягти підтверджених успіхів. Зокрема, атаки тривали в Сумській та Курській областях, а також на півночі Харківщини – поблизу Липців, Вовчанських Хуторів і Ветеринарного.
На Куп'янському та Борівському напрямках ворог намагався прорвати оборону, але безрезультатно.
Аналогічна ситуація спостерігається і на Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках, де тривають інтенсивні бої та локальні контратаки ЗСУ.
У Донецькій області російські сили активні в районах Покровська, Добропілля та Новопавлівки, однак просування також не зафіксовано.
Ситуація на фронті на 4 квітня / Карти ISW
На півдні – в Запорізькій та Херсонській областях – окупанти продовжують атаки, намагаючись утримати позиції та наблизитися до стратегічних цілей. Водночас українські сили активно працюють по тилу противника. За даними Генштабу, уражено систему ППО "Бук-М1", склади боєприпасів і пального, а також місця зосередження особового складу в окупованих районах Луганської та Донецької областей.
Крім того, українські підрозділи нещодавно просунулися на заході Запорізької області, що підтверджують геолокаційні дані. Це свідчить про збереження ініціативи ЗСУ на окремих ділянках фронту попри постійний тиск з боку російських військ.
Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?
Дмитро "Перун" Філатов у коментарі 24 Каналу заявив, що Сили оборони почали наступати на росіян до відключення Starlink, і якби відключення сталося раніше, операція могла б бути більш успішною. Олександрівський напрямок був неочікуваним для контратаки, операція була добре спланована, але противник продовжує перегруповуватися і маневрувати.
Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-майор Олег Апостол розповів, що станом на 3 квітня, Сили оборони звільнили 11 населених пунктів на Олександрівському напрямку.
Президент Зеленський заявив, що ситуація на фронті найкраща для України за останні 10 місяців, згідно з оцінкою британської розвідки MI-6. Україна деокупувала близько 20 кілометрів квадратних території, лінія фронту стабільна, а російські війська активізували штурми, використовуючи туман, але великої загрози немає.