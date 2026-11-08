Росіяни загрузли під Слов'янськом і Краматорськом: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні операції на Харківщині та Донеччині, однак на більшості ділянок фронту не мають підтверджених просувань. Особливо помітно сповільнився наступ у Слов'янсько-Краматорській агломерації.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Слов'янсько-Краматорський напрямок

На цьому відтинку фронту російські війська намагаються просуватися до Слов'янська, Краматорська та Дружківки. За повідомленнями українського військового оглядача Костянтина Машовця, окупанти утримують окремі позиції поблизу Федорівки, Маркового, Рай-Олександрівки, Калеників, Діброви, Новомаркового та Майського.

Також російські підрозділи намагалися проникати невеликими групами в напрямку Миколаївки, Пискунівки, Стародубівки та інших населених пунктів. Водночас українські військові зачистили Миколаївку від російських груп інфільтрації. За оцінкою Машовця, на південний схід від Оріхуватого залишилася лише одна невелика група російської піхоти.

Окремо оглядач повідомив, що українські сили вийшли з Часового Яру. Водночас російські війська не змогли закріпитися на деяких ділянках, де раніше проводили інфільтраційні операції.

Наступ росіян сповільнюється через нестачу особового складу. За словами Машовця, підрозділи 3-ї загальновійськової армії Росії не досягали тактично значущих результатів щонайменше протягом двох тижнів – приблизно з 24 жовтня. Кількість російських атак на Слов'янсько-Краматорському напрямку за цей час знизилася до мінімального рівня.

Оглядач пояснює це передусім дефіцитом особового складу, зокрема втратами під час переміщення військових до передової. Через це російському командуванню, ймовірно, доведеться звужувати ділянки для майбутніх атак. Нестача піхоти також ускладнює закріплення на позиціях, куди російські групи раніше проникли.

Костянтинівський напрямок

Російські війська продовжували наступальні операції на Костянтинівському напрямку 6 та 7 листопада. Їхня мета – просуватися до Костянтинівки та Дружківки з півдня і південного заходу.

Однак підтверджених просувань на цій ділянці за вказаний період не зафіксували.

Добропільський напрямок

На цьому відтинку російські війська намагаються оточити український фортечний пояс із південного заходу, зокрема з району Добропілля та Покровська. 6 та 7 листопада окупанти проводили наступальні операції на північний схід, південь і південний захід від Добропілля.

Харківський напрямок

Російські війська продовжували наступати на півночі Харківської області та на Великобурлуцькому напрямку. Мета окупантів – відтіснити українські підрозділи від міжнародного кордону, створити буферну зону поблизу Бєлгородської області та наблизитися до Харкова. Однак 5 та 6 листопада росіяни не змогли просунутися вперед.

Куп'янський напрямок і район річки Оскіл

На Куп'янському напрямку російські війська атакували поблизу Радьківки, Західного та Великої Шапківки. Водночас спроби російських груп проникнути в район Дорошівки, за повідомленнями одного з профільних джерел, не мали належної підтримки та завершилися невдачею.

Також 7 листопада бої тривали поблизу Зеленого Гаю, Вишневого, Борівської Андріївки та Нової Кругляківки. Водночас точна конфігурація лінії фронту в районі Зеленого Гаю залишається незрозумілою.

Лиманський напрямок

Російські війська продовжували наступати на північний схід і південний схід від Лимана, однак не досягли підтверджених просувань. Українські сили також проводили контратаки на південний схід від міста.

Водночас кілька російських військових блогерів і джерело, пов'язане із західним угрупованням військ Росії, стверджували, що окупанти зайняли нові позиції поблизу Масляківки на схід від Лимана. Ці повідомлення не свідчать про підтверджене просування на ширшій ділянці фронту.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, російська армія не лише не має значних територіальних здобутків на фронті, а й стрімко втрачає особовий склад. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, лише протягом жовтня Росія втратила понад 54 тисячі військових убитими та важко пораненими.

Водночас позиції українських сил на передовій стали найміцнішими за останні три роки. Минулого місяця Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли окупувати. Це свідчить про те, що попри постійні спроби наступати, противник не досягає бажаних результатів на полі бою.