Безупинні атаки на фронті, на одному з напрямків – понад 50 штурмів: карта фронту 26 листопада

Російські війська продовжують штурмувати позиції ЗСУ. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Генштабу ЗСУ. Там повідомили, де найбільше штурмував ворог за цю добу.

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Яка ситуація на прямках фронту

На Харківському напрямку противник 5 разів без успіху штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Окупанти активно залучали для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку, ворожі сили 11 разів атакували позиції наших захисників. Російські вояки намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки та Торського.

На Краматорському напрямку загарбники атакували 4 рази у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку за минулу добу війська російської армії 6 разів штурмували позиції Сил оборони у районах Торецька, Дачного та Щербинівки. Один бій ще триває.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка.

ЗСУ зупинили 51 атаку ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 46 атак. Найактивніше російська армія намагалася просунутися вперед поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 13 штурмів наших позицій в районах Рівнополя, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу Новоандріївки.

Безрезультатно 3 рази загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.