Росіяни посилили поліцейські заходи на окупованій частині Херсонщини через успіхи ЗСУ, – Генштаб

Українські захисники продовжують стримувати навалу росіян. Не маючи успіхів на фронті, вони тероризують цивільних на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Херсонщині.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни:

намагаються утримати тимчасово захоплені території,

зосереджують зусилля на стримуванні Сил оборони,

здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів,

на окремих напрямках продовжують вести наступ,

переміщують особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.

За поточну добу загарбники завдали 2 авіаційних ударів, а також здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об'єктах.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не мала суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявили.

ситуація не мала суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявили. На Сіверському напрямку в прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжували прикривати ділянку російсько-українського кордону, а також проводити демонстраційні та провокаційні дії. Окрім цього, вони обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Ясна Поляна Чернігівської області та Басівка і Середина-Буда на Сумщині.

в прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжували прикривати ділянку російсько-українського кордону, а також проводити демонстраційні та провокаційні дії. Окрім цього, вони обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Ясна Поляна Чернігівської області та Басівка і Середина-Буда на Сумщині. На Слобожанському напрямку з прикордонних районів Бєлгородської області росіяни обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур'їв, Стрілеча, Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна Харківської області. Своєю чергою, в районі населеного пункту Зелене діяв ворожий ударний БпЛА.

з прикордонних районів Бєлгородської області росіяни обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур'їв, Стрілеча, Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна Харківської області. Своєю чергою, в районі населеного пункту Зелене діяв ворожий ударний БпЛА. На Куп'янському та Лиманському напрямках загарбники обстріляли, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Андріївка, Курилівка, Куп'янськ і Кислівка Харківської області; Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка і Торецьк Донецької області.



Українські бійці відбивають російські атаки / Фото Генштабу ЗСУ

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Ворожі обстріли відбулися в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Мар'їнка і Красногорівка Донецької області. Також росіяни завдали авіаударів поблизу Спірного, Невельського і Кам'янки.

окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Ворожі обстріли відбулися в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Мар'їнка і Красногорівка Донецької області. Також росіяни завдали авіаударів поблизу Спірного, Невельського і Кам'янки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обороняли захоплені раніше рубежі. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка і Золота Нива Донецької області та Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Щербаки та Кам'янське на Запоріжжі.

загарбники обороняли захоплені раніше рубежі. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка і Золота Нива Донецької області та Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Щербаки та Кам'янське на Запоріжжі. На Криворізькому та Херсонському напрямках росіяни удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Вони залучали різнокаліберну артилерію для обстрілів Придніпрянського Дніпропетровської області, Михайлівки, Качкарівки, Милового, Зміївки, Іванівки, Антонівки та Чорнобаївки на Херсонщині та самого міста Херсон.



ЗСУ завдають ворогу нищівних втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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На окупованих територіях посилилися поліцейські заходи

За наявною інформацією, росіяни посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово окупованих територіях Скадовського району Херсонської області. Причиною є ефективне вогневе ураження об'єктів окупаційних військ.

Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада росіяни перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів.

Своєю чергою, українські захисники продовжують знищувати окупантів. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала:

12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників,

2 ударів по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів.



Сили оборони стримують російський наступ / Фото Генштабу ЗСУ

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