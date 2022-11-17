Завербовані зеки й викрадене медобладнання з Нової Каховки: головне з Генштабу

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста ракетами та дронами-камікадзе. Однак бійці ЗСУ героїчно їм протистоять, завдаючи загарбникам нищівних втрат.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом доби росіяни завдали 5 авіаційних та 25 ракетних ударів. Також вони здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Росіяни обстрілюють українські міста

Окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в:

Дніпрі,

Одесі,

Балаклеї на Харківщині,

Вільнянську Запорізької області,

Нікополі Дніпропетровської області,

Очакові на Миколаївщині.

За уточненою інформацією, цієї доби Сили оборони на різних напрямках збили:

2 крилаті ракети,

2 керовані авіаційні ракети,

5 БпЛА “Шахід-136”.



Українські захисники борються з росіянами / Фото Генштабу ЗСУ

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має суттєвих змін. На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп'янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі та Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка на Донеччині;

на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – зі всього спектру артилерії по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області;

на Криворізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.



Сили оборони відбивають ворожі атаки / Фото Генштабу ЗСУ

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Росія буде мобілізовувати жителів окупованих територій

В Росії готують законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу українців, які:

проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях,

отримали паспорт громадянина Росії.

За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах Росії завербували близько 650 ув'язнених. Їх скерували в Ростовську область для підготовки. Медичну допомогу в разі поранення їм надаватимуть виключно в медзакладах на тимчасово окупованих територіях України.

Окрім цього, загарбники в окремих населених пунктах тимчасово окупованої території Луганщини посилили адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, в'їзди до Рубіжного з напрямків Кремінної та Варварівки закрили. В місті також обмежили переміщення цивільних та посилили фільтраційні заходи.



Наші бійці завдали загарбникам нищівних втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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Окупанти продовжують примусову евакуацію

В Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи Росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування, загальною чисельністю до 400 осіб.

Також загарбники продовжують примусову евакуацію українців та вивезення майна з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Зокрема, вночі 16 листопада вони примусово вивозили людей з Новокиївки.

Окрім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, адже все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрали та вивезли в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили:

3 пункти управління,

17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

5 складів боєприпасів,

3 інші важливі об'єкти росіян.

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