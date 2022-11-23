Не через зміну планів: у Міноборони пояснили, чому росіяни зменшили інтенсивність наступу

Наступальна активність російських окупантів знизилася. Причиною цьому не є зміна планів загарбників.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. За її словами, причиною є низка різних подій на фронті.

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Чому росіяни знизили активність наступу

Маляр розповіла, що росіяни виводили особовий склад і техніку з Херсона та прилеглих територій. Невдовзі вони з'являться на інших напрямках.

Тому в оцей період, коли вони переводять, виводять техніку і переформатовують свої підрозділи, буде знижена інтенсивність принаймні на Півдні. Разом з тим вони укріплюють рахунком цих техніки та людей свої підрозділи на Сході. От якраз там інтенсивність не падає,

– зауважила заступниця міністра оборони.

За її словами, єдине, що було на Сході, – зменшення кількості атак за добу, пов'язане із зіпсованою погодою, яка загарбникам заважала.

"Натомість у другу половину минулого тижня на Бахмутському напрямку іноді було понад 100 атак за день. Це те, що відбивали Збройні Сили України", – додала Маляр.

Вона зазначила, що там росіяни не знижують інтенсивності атак, якщо їм не заважає погода. Також не зменшується кількість обстрілів.

За словами Маляр, фактично епіцентром бойових дій залишається Донеччина, де тривають дуже гарячі бої. Головна ціль окупантів, яку вони не можуть реалізувати, – це вийти на кордони області.

ЗСУ перебувають у стані готовності

Маляр розповіла, що в Білорусі фіксують рух техніки та особового складу, який відбувається там із початку повномасштабної війни. Частину техніки окупанти перекидають до російського кордону, а іншу – до Білорусі.

Це війна. І Росія, так само як і ми, припускає всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" – це можливо,

– зауважила посадовиця.

За її словами, на кордоні накопичено недостатньо сил ворога, щоб сталося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність, тому ЗСУ перебувають у стані готовності.

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