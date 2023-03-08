Російський "Сонцепьок" знищили прямо під час залпу: відео бездоганної роботи захисників
Російська окупаційна армія продовжує зазнавати в Україні величезних втрат. Зокрема, загарбники втратили черговий "Сонцепьок".
Важку вогнеметну систему окупантів знищили спецпризначенці СБУ. Вони використовували для цього FPV-дрон.
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Захисники знищили російський "Сонцепьок"
Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спопелили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" прямо в момент її залпу.
"Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту",
– повідомили захисники.
Дивіться відео бездоганної роботи захисників
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Загальні втрати Росії
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 155 530 загарбників. Зазначимо, що ці цифри є неточними, оскільки через велику інтенсивність боїв складно підрахувати всі втрати ворога.
Окрім живої сили, окупаційна армія втрачає й чимало техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, українські бійці вже спопелили:
- танків – 3 436;
- бойових броньованих машин – 6 723;
- артилерійських систем – 2 463;
- РСЗВ – 488;
- засобів ППО – 253;
- літаків – 303;
- гелікоптерів – 289;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098;
- крилатих ракет – 873;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330;
- спеціальної техніки – 236.