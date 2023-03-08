Російський "Сонцепьок" знищили прямо під час залпу: відео бездоганної роботи захисників

8 березня 2023, 19:36
Читать новость на русском

Джерело:

Управління СБ України в Одеській області

Російська окупаційна армія продовжує зазнавати в Україні величезних втрат. Зокрема, загарбники втратили черговий "Сонцепьок".

Важку вогнеметну систему окупантів знищили спецпризначенці СБУ. Вони використовували для цього FPV-дрон.

Варто прочитати Розстріл українського воїна: в мережі звернули увагу на моторошну деталь

Захисники знищили російський "Сонцепьок"

Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спопелили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" прямо в момент її залпу.

"Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту",
– повідомили захисники.

Дивіться відео бездоганної роботи захисників

Буде цікаво До Енергодару завітало "бавовнятко": над містом здійнявся чорним дим

Загальні втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 155 530 загарбників. Зазначимо, що ці цифри є неточними, оскільки через велику інтенсивність боїв складно підрахувати всі втрати ворога.

Окрім живої сили, окупаційна армія втрачає й чимало техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, українські бійці вже спопелили:

  • танків – 3 436;
  • бойових броньованих машин – 6 723;
  • артилерійських систем – 2 463;
  • РСЗВ – 488;
  • засобів ППО – 253;
  • літаків – 303;
  • гелікоптерів – 289;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098;
  • крилатих ракет – 873;
  • кораблів/катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330;
  • спеціальної техніки – 236.
Автор: Ольга Котів