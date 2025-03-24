Просування росіян вдалось стримати: військовий детально пояснив, що відбувається на фронті
- Українські війська звільнили населений пункт Надія на Луганщині. Росія намагалася захопити його упродовж 2 місяців.
- Військовий Олександр Мусієнко прокоментував ситуацію на фронті. Силам оборони України вдалося сповільнити наступальний темп ворога.
- Вже була низка успішних локальних контратак на різних напрямках.
Ситуація на фронті відрізняється залежно від напрямків. Однак позитивних новин упродовж останнього часу дійсно побільшало. І це чудово.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що буквально днями Третя штурмова бригада звільнила населений пункт Надія на Луганщині. Російські окупанти упродовж 2 місяців намагалися захопити цей населений пункт. А операція українських захисників тривала 30 годин.
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Маємо локальні успіхи
Як наголосив Мусієнко, упродовж останніх кількох тижнів на Донеччині вдалося здійснити низку успішних локальних контратак. Повідомлення про це були і з Покровського напрямку, і поблизу Торецька тощо.
Яка ситуація на фронті: дивіться карту бойових дій
Повітряні сили ЗСУ добре відпрацьовують на різних ділянках фронту. До прикладу, була інформація про успішно уражений пункт управління ворога в Глотово на Бєлгородщині.
Якщо глянемо на листопад чи грудень минулого року, то вдалося сповільнити наступальні дії ворога по всій лінії фронту. Фактично Росія має успіх в Курській та Донецькій області. Але це не той темп, який був ще минулого робу. Росіяни зазнають втрат, що змушує їх перегруповуватися. Для цього потрібно вводити більше резервів. А багато з них було залучено на Курщині,
– сказав Мусієнко.
Нагадаємо, у березні українські підрозділи змогли покращити положення на Куп'янському напрямку. Наші захисники звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині. Це відбулося попри постійні атаки росіян на Куп'янському напрямку.