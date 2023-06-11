Окупантам заборонили використовувати власні снаряди через самодетонацію, – Генштаб

Становище окупантів на українській землі ускладнюється з кожним днем. На Бахмутському напрямку противник зазнає втрат, а ще у росіян проблема зі снарядами, радше з їхньою самодетонацією.

Про все це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на 18:00 11 червня. за добу наші воїни відбили 19 ворожих атак на різних напрямках фронту.

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Ворожі атаки та провальні спроби наступів

Окупанти продовжують атакувати Україну, зокрема завдали 25 авіаційних ударів. Унаслідок цього постраждали наступні населені пункти:

Білопілля Сумської області;

Колонтаїв та Берестове Харківської області;

Невельське Луганської області;

Іванівка, Торське, Торецьк, Авдіївка, Золота Балка, Благодатне та Нескучне Донецької області;

Новоберислав та Козацьке Херсонської області.

Також окупанти 30 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню. Крім того, десятки населених пунктів у прикордонних районах Сумської та Харківської областей і біля лінії зіткнення ворог обстріляв з артилерії та подекуди з мінометів.

Окрім того, росіяни здійснили 19 спроб наступу, однак наші воїни відбили усі ворожі атаки, зокрема у районах:

Білогорівки на Лиманському напрямку;

Авдіївки на Авдіївському напрямку;

Мар'їнки на Мар'їнському напрямку. Там Сили оборони відбили 12 атак;

Ворог зазнає втрат і не може використовувати нові боєприпаси

У Генштабі відзначили, що серед загарбників зараз спостерігається погіршення морально психологічного стану, зокрема, через непорозуміння щодо завдань та цілей так званої "спецоперації".

Крім того, ворог зазнає колосальних втрат на Бахмутському напрямку. Зокрема, через невдалі спроби покращити своє тактичне положення чималих втрат зазнали підрозділи десантно-штурмових військ.

Ще одна проблема росіян – виготовлені у 2023 році боєприпаси. Ворог відчуває вплив санкцій, оскільки заміна іноземних компонентів на "аналогов нет" призвела до того, що виготовленим боєприпасам притаманна самодетонація. Через це окупантам заборонили використовувати виготовлені в цьому році снаряди.

Оборонній промисловості Росії даються взнаки міжнародні санкції. За наявною інформацією, великі партії артилерійських боєприпасів калібру 122 та 152 міліметри 2023 року виробництва, заборонені до використання через їх самодетонацію. До того ж, відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою,

– відзначили у Генштабі.

Удари ЗСУ по позиціях окупантів

У Генштабі також відзвітували про те, що українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу загарбників.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію противника.