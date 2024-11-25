Ворог форсував Оскіл, штурмує Велику Новосілку і Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається складною. Особливо важко зараз нашим оборонцям у Донецькій області, проте бої також тривають у Луганській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і в Курській області Росії.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 18 по 24 листопада, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Росіяни наступають в Курській області

Останні кілька тижнів росіяни докладають чимало зусиль для того, аби відновити контроль над Курською областю. За словами Президента України Володимира Зеленського, диктатор Путін наказав зробити це до інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

Минулого тижня ворогу вдалося захопити території біля сіл Крем'яне та Погребки, а також Нижнього Клину та Дар'їного. А в районі сіл Гордіївка та Успенівка росіяни змогли вийти на кордон з Україною.

Тривають також бої в районі Суджі, проте там просувань ворожих військ минулого тижня не було зафіксовано.



Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Бої на Харківському та Куп'янському напрямках

В районі Липців та Вовчанська тривають бої, проте змін на лінії фронту не зафіксовано. Досі незрозумілою залишається ситуація довкола села Сотницький Козачок, оскільки за одними даними цей населений пункт на кордоні з Бєлгородською областю знову захопили росіяни, але деякі військові та представники Харківської ОВА кажуть, що село під контролем України і там штурмових дій ворог не веде, але посилив артилерійські обстріли.

На Куп'янському напрямку ситуація складніша. Хоча варто спершу відзначити, що протягом минулого тижня не зафіксували змін лінії фронту біля Куп'янська – наші воїни роблять усе для захисту міста від повторної окупації.

Однак 24 листопада стало відомо, що на північ від Куп'янська між селами Дворічне та Новомлинськ, де лінія фронту з 2022 року була сталою і проходила по річці Оскіл, росіяни пішли в атаку. за допомогою човнів вони форсували річку і висадилися на правий берег, захопивши деякі позиції Сил оборони. Росіяни змогли закріпитися на правобережжі.



Росіяни форсували Оскіл / Карта DeepStateMAP

Ще одна складна ділянка – район Колесниківки та Кругляківки, де росіяни також дійшли до берега річки Оскіл. Минулого тижня росіяни змогли просунутися в Кругляківці, проте просувань у Колесниківці та Глушківці не зафіксовано.

В районі села Лозова росіяни вийшли на адміністративні межі Луганської області, захопивши руїни села Стельмахівка.



Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

На Луганщині також тривають бої в районі села Макіївка, однак минулого тижня там змін на лінії фронту не було зафіксовано.

Бої на півночі Донецької області

На Лиманському напрямку на півночі Донеччини тривають бої в районі села Терни – туди раніше прорвалися росіяни і видавали це як свою велику перемогу на шляху до повторної окупації міста Лиман, проте вже котрий тиждень поспіль росіянам не вдається пройти далі.

На Сіверському напрямку основні боєзіткнення тривають в районі села Виїмка. Водночас в районі Переїзного росіяни полишили спроби наступу. Однак окупанти продовжують обстрілювати Сіверськ.

На Краматорському напрямку бої тривають в районі Часового Яру та навколишніх сіл. Минулого тижня збільшилася сіра зона біля Оріхово-Василівки. Також росіяни просунулися в Калинівці. На південь від Часового Яру лінія фронту не змінилася, проте тривають бої у самому місті – у мікрорайонах Жовтневий та Новий. В останньому збільшилася сіра зона, проте ворожих просувань минулого тижня не було зафіксовано.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Торецьку

Минулого тижня основні бої на Торецькому напрямку відбувалися на околицях Торецька та у самому місті. Росіяни змогли зайти у місто з Залізного, через що бої охопили і мікрорайон Забалка. Крім того, окупанти просунутися звідти і в бік Неліпівки. Також росіяни просунутися у північно-східній частині міста та в напрямку центру.





Ситуація в Торецьку / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються в бік Дніпропетровщини

На Покровському напрямку ситуація залишається складною – в районі Мирнограда бої тривають в Гродівці, Миколаївці та Красного Яру, проте просувань там росіяни не мають, але продовжують обстріли Мирнограда та Покровська.

На Покровськ росіяни тепер намагаються просуватися з Селидового. Крім того, ворог продовжує атакувати на захід – в бік Дніпропетровської області. Наприклад, минулого тижня окупанти прорвалися в село Жовте і тепер лінія фронту за 17 кілометрів від межі Донеччини і Дніпропетровщини.

Також росіяни захопили Юр'ївку, штурмують Пустинку та Чумацьке (Пушкіне) та просуваються в напрямку села Зоря.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Кураховому

Вкрай складна ситуація на Курахівському напрямку. На північ від Курахового росіяни атакують в районі села Сонцівка, окупували Вознесенку та штурмують Берестки. Ціль ворога – дійти до Старих Тернів і оточити Сили оборони в Кураховому.

На жаль, минулого тижня ворог прорвався у Курахове та захопив східну частину міста. Ситуацію ускладнила окупація села Дальнє, що створює додатковий тиск на Сили оборони в цьому районі.

Також росіяни окупували села Антонівка та Катеринівка. Бої тривають в Іллінці, Єлизаветівці, Романівці та Трудовому.





Ситуація в районі Курахового / Карта DeepStateMAP

Штурми Великої Новосілки

Після захоплення Вугледара росіяни наступали на північ в напрямку Курахового в намаганні оточити місто ще й з південної сторони. Вочевидь, ворог відмовився від цього плану і минулого тижня вирішив наступати не на північ, а на схід – в напрямку Великої Новосілки.

Ворогу вдалося прорватися в Роздольне та впритул підійти під Велику Новосілку. Крім того, росіяни з півдня намагаються штурмувати Макарівку та в районі Рівнополя, що ускладнює ситуацію на Времівському напрямку.

Від лінії фронту до Дніпропетровської області скоротилася до 10 кілометрів.





Ситуація в районі Великої Новосілки / Карта DeepStateMAP

Бої в Запорізькій та Херсонській областях

Основні боєзіткнення у Запорізькій області відбуваються на Оріхівському напрямку в районі села Роботине. Проте минулого тижня просувань ворога там не було зафіксовано. Також тривають бої в Новодарівці на Времівському напрямку. Водночас росіяни посилюють атаки прифронтових територій з артилерії, керованими авіабомбами та ударними БпЛА.



Ситуація на Запоріжжі / Карта DeepStateMAP

На лівобережжі Херсонської області бої тривають між селами Козачі Лагері та Кринки. Сили оборони відбивають ворожі атаки та завдають втрат росіянам. Водночас ворог продовжує терор цивільного населення на прибережних територіях.



Ситуація в Херсонській області / Карта DeepStateMAP

Минулого тижня Україна стала першою у світі державою, проти якої використали міжконтинентальну балістичну ракету. Це яскраво ілюструє те, що Москва у жодному разі не прагне миру, тому єдиною гарантією спокійного життя для нас є наша армія. І найменше, що можна зробити для підтримки наших захисників та захисниць, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.