ЗСУ вдарили по "кадирівцях" у Лисичанську, ворог зазнає втрат на Донбасі, – Генштаб ЗСУ

На Донбасі тривають тяжкі бої українських захисників із загарбниками. Станом на 7 листопада вороги намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

У Генштабі підтвердили ураження противника за попередні дні. Ворог зазнає значних втрат на Донеччині.

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ЗСУ знищують окупантів та їхню техніку на Донбасі

У Горлівці, що на Донеччині, ЗСУ вдарили по місцю скупчення ворожої техніки. За інформацією Генштабу, вдалося знищити 5 бойових машин окупантів та пошкодити ще 4.

В Майорському районі українські захисники щодня ліквідовують до 30 загарбників. Крім того, понад 200 окупантів день у день отримують поранення різного ступеня важкості.

У Лисичанську ЗСУ вдарили по "кадирівцях". Унаслідок цього, понад 30 осіб було вбито, ще 15 окупантів отримали поранення.

Підрозділи протиповітряної оборони України збили 5 ворожих безпілотників. А ракетні війська та українська артилерія завдала значних збитків окупантам:

уразили 2 пункти управління;

8 позицій загарбників;

склад боєприпасів;

станцію радіоелектронної боротьби.

У Генштабі наголосили, що реальну кількість втрат вороги старанно приховують. Тим часом ЗСУ продовжують руйнувати плани окупантів щодо захоплення українських територій.

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Матері мобілізованих студентів з Донбасу просять окупантів повернути їхніх дітей

Жінки на тимчасово окупованій території Донбасу записали відеозвернення до Владіміра Путіна. Вони просять його розібратися з "місцевою владою", яка незаконно мобілізувала студентів та чоловіків.

За їхніми словами, "мобіків" кинули без підготовки та належного спорядження у Херсонську, Харківську та Запорізьку області. Крім того, заледве навчили стріляти.

Варто зазначити, що матері та дружини мобілізованих обурюються лише на Пушиліна та йому подібних. До керівництва Росії у жінок жодних претензій немає.

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