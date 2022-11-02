Атаки на Сватове та загроза оточення біля Вугледара: аналіз ситуації на фронтах від ISW

На Півдні та Сході України станом на 2 листопада тривають бої. Вагнерівці намагаються прорвати оборону наших військових біля Бахмута, а ЗСУ наступають на Півдні.

Ситуацію на фронті проаналізували аналітики американського Інституту вивчення війни. Більше – читайте далі.

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Бойові дії на Сході України

Російські джерела повідомляли, що 1 листопада ЗСУ вели наступ на Сватове у Луганській області. Окупанти відбили штурм наших військ біля Миколаївки та Куземівки, що у напрямку Сватового.

Також українські захисники намагалися просуватися біля Орлянського, що у Харківській області. Однак, як кажуть росіяни, вони завдали по ЗСУ превентивного удару, коли ті намагалися відновити наступ.

Щоб відновити наступ на позиції ворога, українські бійці форсували річку Жеребець біля Стельмахівки.

Ворожу оборону на Сватівському напрямку тримають 13-й та 16-й загони БАРС. Російські командири повідомили, що ЗСУ збільшили своє угруповання і хочуть звільнити Сватове вже цього тижня.

Також в ISW зазначили, що ЗСУ ведуть наступ у напрямку траси Кремінна – Сватове. Вони готуються атакувати ворога біля Червонопопівки, щоб вийти на Кремінну з півночі. Окупанти періодично проводять контратаки, щоб стримати українських військових. Водночас 1 листопада підтвердили, що ЗСУ звільнили Невське.

Росіяни тим часом досі намагаються захопити Бахмут. Зараз там тривають запеклі бої, адже вагнерівці намагаються прорвати оборону ЗСУ. Щоб не наражати місцеве населення на небезпеку, наші військові евакуювали мешканців Клищіївки, яка неподалік Бахмута.

Ворог хоче взяти ЗСУ в оточення

Окупанти намагаються захопити Павлівку та Новомихайлівку біля Вугледара. Вони стверджують, що нібито хочуть взяти ЗСУ в оточення. Однак захоплення Вугледара дорого обійдеться для росіян. Це визнали навіть їхні маріонетки з квазіреспублік Донбасу.



Ситуація на Сході України / Карта ISW

Окупанти готуються до оборони Херсона

Російські окупанти риють окопи, щоб закріпитися на лінії Нова Каховка – Дніпряни – Корсунка – Гола Пристань – Михайлівка. В ISW зазначили, що це означає одне – ворог готується до тривалої оборонної операції на східному березі.

Водночас ЗСУ продовжують вести контрнаступ на Херсонщині. Окупанти кажуть, що буцімто відбили атаки України біля:

Берислава,

Милового,

Суханового,

Зеленого Гаю.

Наскільки правдива ця інформація – невідомо. Адже перевірити її аналітики не змогли.



ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині / Карта ISW

Дослідники попередили, що росіяни могли посилити свої диверсії на неокупованій території Півдня України. Так вони намагаються перешкодити транспортуванню українського зерна. Наприклад, в Одесі вже затримали завербованого ворогом правоохоронця, який планував підірвати залізницю.

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