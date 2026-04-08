Наступ у лоб, – оглядач пояснив задум Росії на весняно-літню кампанію
- Темпи просування Росії у березні суттєво сповільнилися. Однак тут важливо розуміти реальні наміри ворога.
- Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп припустив, яким буде весняно-літня наступальна кампанія росіян.
Темпи просування російських окупантів у березні сильно сповільнилися. Однак тут важливо зрозуміти загальний намір ворога щодо війни.
Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що, ймовірно, Путін та його оточення розраховує, що на якомусь етапі війни станеться крах української оборони, і росіяни зможуть суттєво просунутися вперед. Цілком вірогідно, що там справді на це сподіваються. Але Україна тримається.
Якою буде весняно-літня наступальна кампанія Росії?
За словами Шарпа, попри це, росіяни готові "грати вдовгу", втрачаючи величезну кількість особового складу. Вони розглядають перспективу бойових дій, якщо не на кілька місяців, то на 1 – 2 роки вперед.
Судячи з усього, росіяни будуть застосовувати один і той самий підхід. Зараз вони намагаються накопичити певну кількість резервів, яких кинуть з ціллю повністю захопити Донецьку область.
Будуть спроби захопити агломерацію Слов'янськ – Краматорськ з південного заходу. Також пробуватимуть поступово наступати в лоб в бік Краматорська та Слов'янська. Просуваються вони вкрай повільно, але не відмовляються від власних планів,
– зауважив Шарп.
Ситуація на фронті: останні новини
- Станом на 7 квітня Росія втратила понад 1 мільйон 305 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11841 російський танк, 24364 бойових броньованих машин, 39562 артилерійські системи, 1722 РСЗВ тощо.
- Українські військові відновили контроль поблизу населеного пункту Амбарне у Харківській області. Підрозділи 129 окремої важкої механізованої бригади успішно винищили противника у навколишніх лісах та зачистили цю територію.
- Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів, як змінилися бої на фронті з настанням весни. Через сильні вітри використовувати дрони на фронті стає складніше.