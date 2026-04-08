Наступ у лоб, – оглядач пояснив задум Росії на весняно-літню кампанію

Темпи просування російських окупантів у березні сильно сповільнилися. Однак тут важливо зрозуміти загальний намір ворога щодо війни.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що, ймовірно, Путін та його оточення розраховує, що на якомусь етапі війни станеться крах української оборони, і росіяни зможуть суттєво просунутися вперед. Цілком вірогідно, що там справді на це сподіваються. Але Україна тримається.

Якою буде весняно-літня наступальна кампанія Росії?

За словами Шарпа, попри це, росіяни готові "грати вдовгу", втрачаючи величезну кількість особового складу. Вони розглядають перспективу бойових дій, якщо не на кілька місяців, то на 1 – 2 роки вперед.

Судячи з усього, росіяни будуть застосовувати один і той самий підхід. Зараз вони намагаються накопичити певну кількість резервів, яких кинуть з ціллю повністю захопити Донецьку область.

Будуть спроби захопити агломерацію Слов'янськ – Краматорськ з південного заходу. Також пробуватимуть поступово наступати в лоб в бік Краматорська та Слов'янська. Просуваються вони вкрай повільно, але не відмовляються від власних планів,

– зауважив Шарп.

