На одній частині понад 50 тисяч окупантів: у ЗСУ розповіли про бої на Сумському напрямку

На Сумському напрямку точаться активні бойові дії. На одній частині окупанти накопичили 50 – 60 тисяч військовослужбовців.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар начальника пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Івана Шевцова в етері "Ми Україна".

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Що відомо про ситуацію на Сумському напрямку?

Іван Шевцов розповів, що Сумську область можна умовно розділити на дві частини, на одній з них точаться активні бойові дії, а на іншій постійні обстріли.

Сумщину треба розділити на дві частини. Одна частина – там, де зараз точаться активні бойові дії. Це район Хотінської та Юнаківської громад. Саме там ворог проводить постійно свої штурмові дії,

– розповів начальник пресслужби.

Він підкреслив, що саме на цьому напрямку ворог накопичив найбільшу кількість особового складу – близько 50 – 60 тисяч військових. За словами Шевцова, по іншій ділянці, на державному кордні з Росією, ворог штурмових дій не проводить, але продовжує постійні обстріли.