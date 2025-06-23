Втрати їх не зупиняють, – у бригаді "Рубіж" описали, як росіяни наступають на фронті

Ситуація на Сході залишається напруженою. Ворог використовує величезну кількість ресурсів, аби хоча б якось просуватися на фронті. Відповідно втрати Росії більш ніж серйозні.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що ситуація упродовж останніх місяців фактично не змінилася. Росія продовжує використовувати величезну кількість живої сили, техніки, боєприпасів, дронів для атак на різних ділянках фронту.

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Пробують прориватися в тил

Як наголосив військовий, ворог зараз часто використовує різні FPV-дрони та безпілотники літакового типу. Також постійно фіксують "мавіки" зі скидами.

Ворог тисне по всій лінії на Сході. Тут потрібно дякувати побратимам бригади "Рубіж" та й усім Силам оборони, які тримають лінію зіткнення. Зараз у небі надзвичайно багато дронів. А вони продовжують тримати лінію оборони,

– підкреслив військовий.

Росія по-різному атакує на фронті. Інколи вони ще застосовують різну бронетехніку на кшталт БМП, МТ-ЛБ обшитими різними "мангалами". Також ворог все активніше пересувається на мотоциклах, скутерах, багі тощо.

Їхня мета – якнайшвидше прорватися через лінію фронту та заїхати в тил. Інколи навіть 1-2-3 окупанти намагаються пішки через поле дійти до лінії зіткнення. Втрати їх не зупиняють, бо вони ще мають ресурси.

У ворога багато живої сили в ближніх і дальніх тилах. Сили оборони регулярно б'ють там, де окупанти накопичуються. Їх знищують різними засобами. Але загалом у ворога велика кількість живої сили, боєприпасів та дронів,

– зауважив Назаренко.

Додамо, бригада НГУ "Рубіж" оголосила збір на важкі бомбери "Баба Яга". Ці дрони можуть підіймати боєприпаси зі значною кількістю вибухівки. Так вдається вибивати ворожі міномети, польові склади боєприпасів, бліндажі, накопичення особового складу тощо. Приєднуйтеся до збору за посиланням на "банку" або ж за QR-кодом.