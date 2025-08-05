Російські окупанти тиснуть на Покровському напрямку. Вони намагаються ускладнити логістику Сил оборони України на цій ділянці фронту.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко, зауваживши, що ворог регулярно намагається уразити різну техніку на цій ділянці фронту за допомогою дронів. Б'ють як по бронетехніці, так і по звичайних автомобілях.

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Що відомо про бої на Покровському напрямку?

Як наголосив військовий, ворог суттєво спрогресував з початку війни в контексті дронів. На початку повномасштабного вторгнення Україна мала серйозну перевагу в безпілотниках. Зараз ворог її скорочує.

Вони активно копіюють як наші розробки, так і паралельно розробляють свої. Якщо раніше на відстані 15-20 кілометрів можна було більш-менш спокійно перебувати, то зараз туди долітають деякі ворожі дрони. Звісно, ми теж протиставляємо свої технології та успішно знищуємо техніку і живу силу. Працюємо більш ефективно. Але свої втрати дуже болючі,

– сказав Гвозденко.

Зараз на відстані 15-20 кілометрів від лінії фронту ворог цілком може влучити у транспорт. Пересуватися стало складніше.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту бойових дій

Крім того, ворог намагається пролізти зверху Покровську та Мирнограду, щоб ще більше ускладнити логістику. Вони хочуть обійти агломерацію.

Вони намагаються обійти агломерацію Покровськ – Мирноград з обох боків. Активно не заходять в міста, а намагаються обійти їх. Це створює "клешню" та дає їм змогу брати під контроль шляхи постачання та ротації підрозділів. Це проблема,

– зазначив Гвозденко.

Додамо, станом на 5 серпня Росія втратила понад 1 мільйон 58 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11071 російський танк, 23091 бойову броньовану машину, 31081 артилерійську систему тощо.