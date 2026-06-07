Ми цього не афішуємо, – командир 1 ОШП вразив успіхами Сил оборони на фронті

Сили оборони України сформували пул підрозділів, які не лише ведуть активну оборону, але намагаються рухатися вперед. Спільна робота вже дає гарний результат.

Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" розповів 24 Каналу, що низка підрозділів зараз посилено працює над виробництвом так званих front strike безпілотників. Це – порівняно дешеві дрони, які здатні вибивати логістику ворога на відстані 150 – 200 кілометрів.

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Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті?

За словами військового, підрозділи створили власний кіберцентр, який дає достовірну інформацію про переміщення конкретних підрозділів. Далі захисники атакують військову техніку, яка підвозить боєприпаси, особовий склад ворога та інші ресурси.

Ми знаємо про точний час, маршрути переміщення та як ворог забезпечує себе пальним. Наприклад, сьогодні вдарили по переправі в Чонгарі. Це зробили саме для того, аби блокувати шляхи підвозу паливно-мастильних матеріалів 37 мотострілецькій бригаді. Знаємо, що міст не працює,

– сказав військовий.

Зверніть увагу! Місцеві колаборанти повідомили про нічну атаку безпілотників по Чонгарському мосту. Він сполучає окупований Крим з материковою частиною України. Відомо, що рух через пункт пропуску "Джанкой" призупинили.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, військові працюють над тим, аби просуватися вперед на лінії фронту. Успіхи є, але зрозуміло, що ніхто не афішуватиме зайвий раз.

Ми постійно намагаємося рухати лінію фронту вперед. Ми не афішуємо ці просування для того, щоб противник не був достатньо обізнаний. Їхні командири приховують втрату позицій, щоб їх не знімали з посад,

– зауважив "Перун".

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Які втрати Росії на війні проти України?

Станом на 7 червня Росія втратила понад 1 мільйон 373 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 11989 танків, 24700 бойових броньованих машин, 43479 артилерійських систем тощо.

Нещодавно Сили безпілотних систем уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії Росії. Сталося це поблизу Піонерського. Цей підрозділ облаштовував так звану "лінію Суровікіна" на Херсонському та Запорізькому напрямках. Окрім цього, вони виконували інженерно-саперні завдання на Бахмутському та Авдіївському напрямках.