Найінтенсивніші бої у районі Покровська: що відбувається на основних напрямках

Ситуація на фронті залишається складною. Росіяни продовжують свої наступальні дії на всій лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю.

Найінтенсивніші бої у районі Покровська. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами.

Яка ситуація на фронті?

Активна лінія фронту в Україні становить приблизно 1200 кілометрів, окрім того, продовжує зростати глибина бойових порядків.

Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб кіл-зони та вже сягають 15 – 20 кілометрів,

– зазначив Сирський.

Також Росія щодоби втрачає близько 1000 – 1100 своїх військовослужбовців.

Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках.

Також відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки.

Активні бойові дії тривають і на Лиманському напрямку.

Інтенсивність бойових дій залежить, зокрема, від погодних умов. Українська армія активно здійснює наступальні та контрнаступальні дії.

На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі. Їхня мета – утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика дає результат. У січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів,

– зазначив головком.

Що відбувається на кожному із напрямків?

На Південно-Слобожанському (Сумському) напрямку бойові дії неінтенсивні, ситуація залишається без змін. Росіяни там переважають в силах і засобах, але через створені кіл-зони не можуть ефективно реалізувати цю перевагу.

На Північно-Слобожанському (Харківському) напрямку тривають бої біля Вовчанська. Ситуація стабільна, ворог зазнає втрат.

"Противник намагається прорвати оборону, однак завдяки грамотно побудованим бойовим порядкам і перебудові системи вогневого ураження суттєвих успіхів не досяг", – розповів Сирський.

На Куп'янському напрямку ситуація теж без змін. Головком спростував заяви Росії про нібито взяття Куп'янська. Наразі у місті залишаються диверсійні групи по 40 – 50 осіб. Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи та ліквідовують окупантів.

Ситуацію ускладнює активне застосування ворогом безпілотників на оптоволоконному управлінні на дистанціях 30 кілометрів і більше,

– зазначив Сирський.

На Лиманському напрямку бойові дії тривають із перемінною інтенсивністю без суттєвого просування росіян. Тож ситуація теж стабільна.

Аналогічно і в районі Сіверська – наразі бойові дії тут мають невисоку інтенсивність, за місяць Росія не досягла успіхів. Цього вдалося досягти завдяки ефективним діям штурмових підрозділів.

Вжито заходів до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська і, як наслідок допустили втрату цього населеного пункту,

– також додав головком.

Найбільш інтенсивні бойові дії тривають у районі Покровська, зокрема на Очеретинському напрямку та в районі Родинського.

Зосередивши найбільшу кількість сил і засобів, росіян щоденно намагаються захопити Родинське. Бої надзвичайно напружені, але успіхів у ворога нема.

"Цей район перебуває під постійною увагою українського командування. Безпосередньо в Покровську Сили оборони України контролюють північну частину міста. Аналогічна ситуація у Мирнограді. Проводяться заходи з покращення тактичного положення українських військ. Додатковим ускладненням є застосування противником дальніх дронів. Вживається комплекс антидронових заходів. Ситуація залишається складною", – прозвітував Сирський.

Інтенсивні бойові дії також тривають у районі Гуляйполя. Там зосереджено сили чотирьох армій Росії. Напружені бої там тривають протягом майже двох місяців.

На Оріхівському напрямку ситуація стабільна та без суттєвих змін. Там фіксують лише 1 – 2 штурмові дії на добу. Вони, як правило, безуспішні.

На Херсонському напрямку обстановка теж без істотних змін. Звідти частину сил і засобів було перекинуто на інші напрямки.

