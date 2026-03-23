Для ЗСУ лише краще: військовий оглядач розповів, як росіяни брехнею погіршують свою ситуацію

Частину російських командирів покарали за брехню про ситуацію на фронті. Адже помилки окупантів стали помітнішими та мають все більший вплив на перебіг боїв. Зокрема, вони багато брешуть, що нібито захопили якусь територію.

Ворожому командуванню довелося пояснювати навіть Путіну, чому такі втрати у межах тих територій, які вони нібито контролюють. Військовий оглядач Іван Тимочко зауважив 24 Каналу, що така брехня лише сприяє збільшенню втрат ворога.

Як це вплине на ситуація на фронті?

Іван Тимочко розповів, що така брехня впливає на імідж Путіна і вищого військово-політичного командування Росії. Вони стають об'єктами глузування, тому що беруть так звані "кредитні перемоги".

Це завжди призводить до збільшення втрат, бо "кредит" хочуть сплатити російським солдатом. Якщо про цю історію стало відомо, ми розуміємо, що це був доволі серйозний підхід. Але чи вплине це на боєздатність противника? Частково так,

– сказав він.

Це буде викликати плутанину, певні внутрішні конфлікти. Навряд чи той, хто прийде на нову посаду, зможе одразу вивчити ситуацію. Він буде робити якісь помилки, які призводитимуть до втрат. Хтось виявиться морально та інтелектуально не готовим до виконання своїх завдань. Це призведе до повторних замін.

Тому це добре, що така історія пішла. У перспективі це буде призводити до того, що навіть якщо будуть надходити звіти, то будуть перевірятися, буде недовіра між російськими офіцерами навіть у межах конкретних бригад, підрозділів. Усе це впливає на боєздатність армії,

– пояснив військовий оглядач.

