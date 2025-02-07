Функціонал вражає: в НГУ розповіли, як бійців рятують наземні дрони

Українські захисники використовують на фронті наземні дрони. У багатьох випадках вони можуть замінити навіть особовий склад. Зараз роботизована наземна техніка виконує декілька важливих функцій, починаючи від замінування території, закінчуючи евакуацією поранених або військовослужбовців, які постраждали.

Напрямок наземних дронів в Україні дуже швидко розвивається та подає тенденції у світі. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади “Рубіж” НГУ Андрій Отченаш.

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ЗСУ подають тенденції у світі

Андрій Отченаш зазначив, що заміновувати територію можна безпосередньо протитанковими мінами. Наземний дрон під'їжджає до певної дороги, де, ймовірно, буде рухатися ворожа техніка, і скидає туди протитанкові міни. Раніше це робив сапер, який в сучасній війні був би у небезпеці. Є велика ймовірність, що він загинув би.

Зараз туди під'їжджає дрон, ставить міну і може спокійно повернутися назад. Також він може закинути цю міну безпосередньо в бліндаж противника. Вже є декілька десятків відео в різних соціальних мережах, де у такий спосіб знищуються оборонні позиції росіян,

– пояснив він.

Також наземний дрон може підвозити все: боєприпаси, воду, їжу, навіть піхотинців через те, що його можна навантажити, і так далі. Командир пригадав, що коли вони раніше допомагали побратимам носити боєприпаси, то бували під обстрілами, у небезпеці. Це досить важко та максимально негативно впливає на здоров'я військовослужбовців, адже снаряди є достатньо важкі. Це все можна зробити завдяки наземному дрону.

"Якщо є поранений, можна покласти його на наземний дрон, який може його евакуювати. Як відомо, для евакуації пораненого потрібно мінімум ще два бійці, які теж можуть потрапити під небезпечну ситуацію, обстріл, FPV-дрон і так далі. Якщо використовувати наземний дрон, то військовослужбовці будуть у безпеці, і дрон зможе виконати це завдання на 100%", – підкреслив Отченаш.

За його словами, наземні дрони настільки швидко розвивається, що є з чого вибрати в українському військово-промисловому комплексі. Зокрема, колісні, гусеничні дрони, змішаного типу. Створено дуже багато дронів саме з українських комплектуючих, коли Україна вже майже незалежна від зовнішніх факторів.

"Він може у реальному часі виконувати ці завдання. Уже навіть були ситуації, коли українські наземні дрони приймали бій і знищували ворожі позиції. Швидкість розвитку цього напрямку неймовірно велика. Ми тут теж подаємо певні тенденції. У світі ми одні з перших, хто почали використовувати дрони у реальних бойових діях", – додав командир.