Нова тактика ЗСУ вже дає ефект на полі бою: у "Рубежі" розкрили деталі

Попри ефективне знищення дронами бензовозів у Криму, на лінії фронту дефіцит пального у ворога наразі непомітний, оскільки окупанти атакують переважно малими піхотними групами. Водночас завдяки ударам середньої дальності Сили оборони системно руйнують логістичні артерії ворога.

Начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко пояснив 24 Каналу, що також за допомогою безпілотників активно уражають командні пункти та місця скупчення особового складу росіян.

Як удари по логістиці змінюють ситуацію на фронті?

Противник застосовує не так уже й багато техніки різного типу і в основному береже її для більш значущих штурмових дій, щоб десь проломити нашу оборону. Особовий склад ворог не береже і вони пересилаються пішки групками до трьох людей,

– сказав Борисенко.

Українські військові щодня знищують певну кількість техніки. Проте цифра настільки невелика, що казати про серйозні проблеми з пальним складно.

Однак 1-й корпус Національної гвардії "Азов" вже заявляв про свій контроль неба аж до Маріуполя. За словами військового, середні удари завдають багато уражень, а логістика – це основна артерія живлення війни, яка забезпечує не тільки паливно-мастильними матеріалами, але і продовольство та боєприпаси.

Наразі Сили оборони працюють над тим, щоб завдавати якомога більше уражень по логістичних шляхах противника на понад 50 кілометрів від лінії фронту.

"Ми робимо їм життя якомога складнішим. Тобто стараємося використовувати потенціал озброєння, який у нас є по максимуму для того, щоб якомога більше шкоди наносити", – пояснив Борисенко.

На Олександрівському напрямку СОУ поступово відновлюють контроль над територіями. Просування відбувається невеликими кроками, після ретельної підготовки та за умови злагодженої роботи різних підрозділів. Такий підхід дозволяє мінімізувати втрати.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?

Уже понад 10 місяців Покровський напрямок є одним із ключових напрямків російських атак. Лише за останню добу окупаційні війська здійснили 56 штурмових спроб у районах Білицького, Родинського, Котлиного, Удачного та інших населених пунктів, однак жодна з них не мала успіху.

Водночас співзасновник DeepState заявив про нібито повну окупацію Покровська та Мирнограда. Проте українські військові, які тримають оборону на цьому напрямку, зазначають, що бої в цих районах тривають.