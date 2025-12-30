Головний задум провалився, хоч є нюанс: експерт назвав невдачі армії РФ у 2025 році

Росія вже майже чотири роки намагається повністю захопити Донецьку та Луганську області. У них є певні просування, але даються вони ціною величезних втрат.

Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що завдання окупантів цієї зими дублюють літню військову кампанію 2025 року. Їм, як і раніше, потрібно захопити Покровськ, Мирноград, Лиман тощо.

Де виникли проблеми?

За словами Лакійчука, загалом ворог хотів би зайти з півдня через Покровськ – Мирноград, а з півночі – через Лиман дійти до Слов'янська та взяти угруповання на Сході в оперативне оточення. Але про це взагалі не йдеться.

Ворог зміг захопити Сіверськ Донецької області. Там вдавалося тримати оборону ще з літа 2022 року.

Сіверськ – фронтальна лінія оборони, яка була сформована ще влітку 2022 року після виходу з Сєвєродонецька та Лисичанська. Це – облаштована для оборони місцевість. Ворог пішов на тактику видавлювання. Це було і в Бахмуті, і в Авдіївці. Кожного разу окупанти пробують оточити українські війська, щоб потім пішов ефект доміно. Але їм не вдається цього зробити. Це ознака того, що війна для них йде не по плану,

– сказав Лакійчук.

Попри це, є й негативний момент. Ворогу вдалося продертися до Гуляйполя Запорізької області. Усі очікували, що вони пробуватимуть лізти з півдня на північ. А вони змогли дійти зі сходу на захід.

Якщо не вийде стабілізувати обстановку, то вони продовжать просування вздовж траси Донецьк – Запоріжжя. Колись так можуть доповзти і до Запоріжжя, виконавши свої оперативні задачі,

– зазначив Лакійчук.

